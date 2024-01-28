ظهرت في بورسعيد.. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

نتيجة ثالثة إعدادي من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة بعد أن انهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الأول نهاية الأسبوع الماضي ويسعون لمعرفة خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها ومتابعة كافة الاخبار التي توضح لهم موعد ظهورها.

نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 فور ظهورها بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كل محافظة على حدة.

نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة بورسعيد

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد لامتحانات الترم الأول 2024

https://service.portsaid.gov.eg

يكون الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الضغط على ايقونة entre

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة بورسعيد تسجيل رغبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية الكترونيا من خلال الرابط التالي https://service.portsaid.gov.eg

نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة القاهرة

يكون الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة وهي الموجودة هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/

حيث يتم تسجيل الرقم القومي للطالب وصفه الدراسي للاستعلام عن نتيجة الترم الأول للصف الثالث الاعدادي.

نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة الجيزة

من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة يكون متاح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس من هنا

https://www.gizaedu.net/

اختيار ايقونة الشهادة الاعدادية

تظهر صفحة مطلوب فيها كتابة رقم الجلوس والضغط على ايقونة عرض النتيجة

نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة القليوبية

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموجود في هنا https://natiga.qalubiaedu.org/

يُتاح الاستعلام عن نتيجة ثالثة اعدادي برقم الجلوس والاسم فور ظهورها مباشرة

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024

المجموع الكلي للترمين هو 280 والترم الواحد 140

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الانجليزية 30 درجة

الدراسات 20 درجة

الرياضيات 30 درجة

العلوم 20 درجة