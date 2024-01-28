ظهرت في بورسعيد.. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024
نتيجة ثالثة إعدادي من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة بعد أن انهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الأول نهاية الأسبوع الماضي ويسعون لمعرفة خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها ومتابعة كافة الاخبار التي توضح لهم موعد ظهورها.
نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 فور ظهورها بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كل محافظة على حدة.
نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة بورسعيد
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد لامتحانات الترم الأول 2024
https://service.portsaid.gov.eg
يكون الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الضغط على ايقونة entre
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة بورسعيد تسجيل رغبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية الكترونيا من خلال الرابط التالي https://service.portsaid.gov.eg
نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة القاهرة
يكون الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة وهي الموجودة هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/
حيث يتم تسجيل الرقم القومي للطالب وصفه الدراسي للاستعلام عن نتيجة الترم الأول للصف الثالث الاعدادي.
نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة الجيزة
من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة يكون متاح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس من هنا
اختيار ايقونة الشهادة الاعدادية
تظهر صفحة مطلوب فيها كتابة رقم الجلوس والضغط على ايقونة عرض النتيجة
نتيجة ثالثة اعدادي 2024 محافظة القليوبية
من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموجود في هنا https://natiga.qalubiaedu.org/
يُتاح الاستعلام عن نتيجة ثالثة اعدادي برقم الجلوس والاسم فور ظهورها مباشرة
توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024
المجموع الكلي للترمين هو 280 والترم الواحد 140
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الانجليزية 30 درجة
الدراسات 20 درجة
الرياضيات 30 درجة
العلوم 20 درجة