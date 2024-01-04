الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم والخطوات

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

ييسر التحول الرقمي الذي اتبعته مختلف الجهات والهيئات الحكومية في تنفيذ الخدمات الخاصة بالمرافق العامة ومنها الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمستهلكين دون الحاجة للتوجه إلى الشركة أو انتظار محصل الشركة في المرور بالمنازل. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم والطرق التي يمكن بها الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024 ودفعها في حالة لم تتمكن من انتظار المحصل للمرور على المنزل ودفعها بشكل مباشر او الاستعلام عنها ودفعها من خلال خدمات الدفع الالكتروني السريع.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 

  • الطريقة الأولى في الاستعلام عن فاتورة الغاز تكون من خلال موقع شركة بتروتريد الموجود في هذا الرابط من هنا.
  • ثم كتابة رقم المشترك الموجود على العداد.
  • الضغط على اعرض كي تظهر الفواتير المستحقة للعميل.

مع العلم أن شركة بتروتريد تتيح إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز بإدخال قراءة عداد الغاز من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27، ويمكن تسديد فاتورة الغاز حتى نهاية الشهر المستحق في الفاتورة. 

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال شركة بتروتريد من خلال تطبيقها بتروميتر الذي يتم تحميله من خلال متجر التطبيقات على هاتفك المحمول وانشاء حساب على التطبيق وادخال صورة من العداد وبذلك يتم تسجيل القراءة ومعرفة قيمة الفاتورة والبدء في تسديدها. 

مدبولى: ننتج 100 مليار رغيف فى السنة.. وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى بتروتريد يناير 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة الوطنية 

ويمكن ايضا من خلال الشركة الوطنية للغاز ناتجاس يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024 

  • من خلال الرابط التالي من هنا.
  • ثم ادخال رقم المشترك.
  • شقة – عمارة – بلوك – قطاع- منطقة – محافظة.
  • ثم كتابة رقم العداد.
  • وهو المكتوب على وجه العداد.
  • بعد ذلك اضغط  على ادخال قراءة الغاز ثم استعراض الفواتير.
txt

سداد فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.. وأسعار الشرائح الجديدة

txt

اعرف آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

الاستعلام عن فاتورة الغاز طاقة غاز 

ومن خلال شركة طاقة غاز يمكن الاستعلام عن الفاتورة للغاز الطبيعي بسهولة من خلال تطبيق الموبايل الخاص بهم وهو الأكثر سهولة لكثير من المواطنين للاعتماد عليه في ادخال قراءة العداد ومعرفة الفاتورة ودفعها 

ويكون عن طريق تطبيق TAQA GAS 

ثم تحميله من خلال متجر التطبيقات.

وانشاء حساب عليه.

واتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ودفعها بكل سهولة. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم فاتورة الغاز بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة الوطنية الاستعلام عن فاتورة الغاز طاقة غاز

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى بتروتريد يناير 2024 برقم الاشتراك

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلى بتروتريد يناير 2024

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

الشروط وخطوات التقديم|موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار