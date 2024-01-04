الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم والخطوات

ييسر التحول الرقمي الذي اتبعته مختلف الجهات والهيئات الحكومية في تنفيذ الخدمات الخاصة بالمرافق العامة ومنها الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمستهلكين دون الحاجة للتوجه إلى الشركة أو انتظار محصل الشركة في المرور بالمنازل.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم والطرق التي يمكن بها الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024 ودفعها في حالة لم تتمكن من انتظار المحصل للمرور على المنزل ودفعها بشكل مباشر او الاستعلام عنها ودفعها من خلال خدمات الدفع الالكتروني السريع.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

الطريقة الأولى في الاستعلام عن فاتورة الغاز تكون من خلال موقع شركة بتروتريد الموجود في هذا الرابط من هنا.

ثم كتابة رقم المشترك الموجود على العداد.

الضغط على اعرض كي تظهر الفواتير المستحقة للعميل.

مع العلم أن شركة بتروتريد تتيح إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز بإدخال قراءة عداد الغاز من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27، ويمكن تسديد فاتورة الغاز حتى نهاية الشهر المستحق في الفاتورة.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال شركة بتروتريد من خلال تطبيقها بتروميتر الذي يتم تحميله من خلال متجر التطبيقات على هاتفك المحمول وانشاء حساب على التطبيق وادخال صورة من العداد وبذلك يتم تسجيل القراءة ومعرفة قيمة الفاتورة والبدء في تسديدها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة الوطنية

ويمكن ايضا من خلال الشركة الوطنية للغاز ناتجاس يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024

من خلال الرابط التالي من هنا.

ثم ادخال رقم المشترك.

شقة – عمارة – بلوك – قطاع- منطقة – محافظة.

ثم كتابة رقم العداد.

وهو المكتوب على وجه العداد.

بعد ذلك اضغط على ادخال قراءة الغاز ثم استعراض الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز طاقة غاز

ومن خلال شركة طاقة غاز يمكن الاستعلام عن الفاتورة للغاز الطبيعي بسهولة من خلال تطبيق الموبايل الخاص بهم وهو الأكثر سهولة لكثير من المواطنين للاعتماد عليه في ادخال قراءة العداد ومعرفة الفاتورة ودفعها

ويكون عن طريق تطبيق TAQA GAS

ثم تحميله من خلال متجر التطبيقات.

وانشاء حساب عليه.

واتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ودفعها بكل سهولة.