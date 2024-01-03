الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يسأل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، من خلال محركات البحث، وموعد دفع الفاتورة والأسعار الجديدة لاستهلاك الإنترنت التي أقرتها الشركة المصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

يبدأ المواطنون في دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير  لشهر "يناير- نوفمبر- ديسمبر" بدءًا من الخامس عشر من الشهر الجاري، يناير 2024، ويمكنهم سدادها خلال شهر دون تطبيق غرامات، ولا يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال إلا ابتداءً من الخامس عشر نوفمبر 2024.

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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

بإمكانك دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 مع الشركة المصرية للاتصالات، يمكنك القيام بذلك يوم الإثنين، 1 يناير 2024، يمكنك أيضًا الاستعلام عن الفاتورة والدفع عبر موقع الشركة الإلكتروني خلال فترة سماح تبلغ 20 يومًا، في حال عدم سداد الفاتورة، سيتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام. وإذا لم يتم السداد، سيتم تعليق الخدمة مؤقتًا، مما سيؤثر على الإنترنت المنزلي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

توفر شركة WE الخدمة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024 من خلال تطبيق MY WE "ماي وي" التابع لشركة المصرية للاتصالات. كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

  • الدخول إلى على موقع المصرية للاتصالات من هنــــــــا.
  • أدخل كود المحافظة.
  • أدخل رقم التليفون الأرضي.
  • تظهر على الفور قيمة المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 من خلال أحد الوسائل التالية:

- الدفع نقدًا في أقرب فرع لشركة المصري للاتصالات.

- الدفع عن طريق خدمات فوري المتاحة في جميع أنحاء البلاد.

- الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقة الفيزا عبر خدمات الدفع الإلكتروني.

إقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 وموعد إصدارها

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024 أونلاين 

- ابحث عن موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني والدخول عليه من هنــــــــــا

- تحقق من قيمة الفاتورة.

- انقر على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- أدخل رمز المحافظة.

- أدخل رقم التليفون الأرضي الذي ترغب في دفع فاتورته.

- انقر على "السداد الإلكتروني".

- انقر على زر "ادفع".

- أدخل البيانات المطلوبة واختر طريقة الدفع المناسبة "فيزا / ماستر كارد".

- انقر على خانة "سدد".

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بعد الزيادة.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024


 

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