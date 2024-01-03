الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 وموعد إصدارها

التليفون الأرضي 
التليفون الأرضي 

يبحث كثير من المواطنين خلال الأيام الماضية مع اقتراب موعد اصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يناير الجديدة، وزادت عمليات الاستفسار  علي محركات بحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات وموعد استحقاق فاتورة التليفون الارضي واخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 ينشر "الدستور" كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار الفاتورة الجديدة لشهر يناير يوم الاثنين ١٤  يناير المقبل.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي

ويمكن للمشتركين دفع الفاتورة بدون اي غرامة تأخير لمدة شهر من إصدارها حتي منتصف فبراير وبعدها تقوم بتحميل العميل ١٠ جنيهات غرامة مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي منصف مارس لتقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.

اخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي

قامت الشركة بقطع الحرارة عن العميل الذي لم يسدد فاتورة شهر اكتوبر ٢٠٢٣ والتي كان آخر موعد للسداد يوم ١٥ ديسمبر الماضي ويمكن لمن تاخر عن الدفع القيام بدفعها في اي وقت مع إضافة غرامة التاخير.

بعد الزيادة.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي الجديد يناير 2024 وأخر موعد لسدادها

خطوات السداد.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة

  • باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها
  • باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت أصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها
  • باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيها
  • باقات الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
  • باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيها
  • باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه سيتم إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منصات WATCH IT وJawwy TV مجانًا للمشتركين، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة تم وفق دراسة متانية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول التكاليف التشغلية التي تمت خلال عام 2023.

ويبلغ عدد  المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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بعد الزيادة.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

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