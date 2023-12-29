السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  لشهر يناير 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول  على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط إلكتروني للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال  إدخال الرقم الخاص بالتليفون.

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 يرجى تسجيل الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://billing.te.eg/ar-eg

ادخل كود المحافظة ورقم التليفون المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به

النقر على خيار “السداد الإلكتروني"

الضغط على على كلمة "ادفع"

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح  وضرورة التأكد من ذلك 

اختيار  طريقة الدفع المناسبة سواء كانت فيزا أو ماستر كارد

الضغط على كلمة "سدد"

الحق ادفع.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي 2023.. وموعد إصدار الفاتورة الجديدة

طرق مختلفة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وعلى صعيد متصل أتاحت الشركة المصرية للاتصالات  طرق أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى تسهيلا على عملائها وذلك من خلال إتاحة "خدمة العملاء" أو ما يسمى بـ"الخط الساخن" وهو 19777 للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

كانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت من خلال منشور على موقعها الإلكتروني عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، حيث قامت الشركة بالإعلان على أنه قرر أن يتم العمل على تسديد الفاتورة شهرياً في الفترة من اليوم الرابع عشر من ديسمبر 2023، وحتى اليوم الرابع عشر من يناير 2024، حيث أصبح التسديد في الوقت الحالي من خلال نظام ربع ثانوي حيث يتم دفعها أربع مرات فحسب خلال السنة، حتى يتم العمل على ان تسدد الفاتورة كل تسعون يوماً وإذا لم تسدد الفاتورة تقع غرامة على العميل بمبلغ قدره 10 جنيهات وفي حالة تأخير دفع الغرامة بعد فرضها يتعرض الخط الأرضي للإيقاف.

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رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024 الشركة المصرية للاتصالات خدمة العملاء

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

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