السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة وميعاد استحقاقها وكيفية سداها

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث من المواطنين واصحاب المال والاعمال خلال الساعات الماضية على محركات بحث «جوجل»، عن رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات We فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يناير اعتبار من يوم الإثنين 14 يناير المقبل.

 

فاتورة التليفون الأرضي 2024

 

يتسال كثير من المواطنين عن موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي.

ينشر "الدستور" خلال هذا التقرير ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي، آخر موعد لدفع الفاتورة.

 

ميعاد دفع فاتورة التليفون الأرضي 

 

قامت الشركة بقطع الحرارة عن العميل الذي لم يسدد فاتورة شهر أكتوبر 2023، والتي كان آخر موعد للسداد يوم 15 ديسمبر الجاري ويمكن لمن تاخر عن الدفع القيام بدفعها في اي وقت مع إضافة غرامة التاخير.

 

موعد إصدار فاتورة الأرضي الجديدة 

 

تبدا الشركة المصرية للاتصالات اصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديد لشهر يناير 2024 عن المطالبة باستهلاك ثلاث اشهر (أكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) وتتيح الشركة دفع الفاتورة الجديدة  لمدة شهر بدون غرامة تاخير حتي منتصف فبراير.

وبعدها تقوم الشركة بتحميل المستخدم 10 جنيهات غرامة مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي منصف مارس لتقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.

يبلغ عدد  المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 

 

يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن الفاتورة عبر اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التالية:-

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر القيام بالخطوات التالية:

- قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي هنا.

- قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعًا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

- اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

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