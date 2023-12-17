الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بأكثر من طريقة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

جريدة الدستور

البحث عن خطوات وطريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز من الموضوعات المهمة التي يبجث عنها المستخدمين للغاز الطبيعي في مصر من أجل الاستعلام عن فاتورتهم، وكذلك دفعها في وقتها المحدد حتى لا يتعرض المواطنين لاي غرامة يمكن احتسابها في حالة التأخر في الدفع.

نوضح في هذا التقرير الطرق التي يمكن بها الاستعلام عن فاتورة الغاز من الشركة الموزعة وهي شركة بتروتريد التي تتيح الاستعلام عن فاتورة الغاز من أول يوم في الشهر وحتى 27 من كل شهر ويمكن دفع الفاتورة حتى نهاية الشهر. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

يكون الاستعلام عن فاتورة الغاز بعدة طرق توفرها شركة بتروتريد سواء من خلال موقعها الالكتروني أو من خلال تطبيق الموبايل الخاص بها كذلك من خلال منافذ خاصة بها في الاماكن العامة الأكثر استقبالًا للجمهور 

أولا موقع بتروتريد الالكتروني 

الوصول للموقع من هنا https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

 

ادخل رقم المشترك اضغط على استعلام 

 

ثانيا تطبيق الموبايل 

وهو تطبيق بتروميتر يتم تحميله من متجر التطبيقات عل هاتفك ثم تصوير العداد وارفاق الصورة في التطبيق كي يتم تسجيل القراءة في حسابك وتظهر قيمة فاتورتك للشهر المستحق. 

 

ثالثا خدمة IVR

من خلال الاتصال على الارقام التالية لتسجيل القراءة والاستعلام عن الفاتورة 

09000727

5727

طُرق الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة "بتروتريد" لشهر ديسمبر 2023 الإلكترونية

الآن.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

عن طريق خدمة العملاء على الرقم 17169 ويكون الاتصال متاح من الساعة  9  صباحا وحتى الساعة 9 مساء

رابعا من خلال مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية

خامسًا الفروع المُميكنة  والتي تتيح تسجيل قراءة عداد الغاز و دفع الفواتير على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ومنها على سبيل المثال في القاهرة 

-  محطة شل أوت جاردينيا طريق السويس الكيلو 6.

- كومباوند جاردينيا – طريق السويس – مول جاردينيا – داخل المول.

-  الرحاب مول ٢ – المدخل الرئيسي – بجوار ماكينة ATM.

- مدينتى  اوبن مول- مول(1) بوابة شركة اتصالات.

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رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر برقم العداد والخطوات

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024 وكيفية سدادها

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024 موقع بتروتريد شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز فاتورة الغاز 2024 تطبيق بتروميتر خدمة IVR

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