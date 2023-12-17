بأكثر من طريقة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

البحث عن خطوات وطريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز من الموضوعات المهمة التي يبجث عنها المستخدمين للغاز الطبيعي في مصر من أجل الاستعلام عن فاتورتهم، وكذلك دفعها في وقتها المحدد حتى لا يتعرض المواطنين لاي غرامة يمكن احتسابها في حالة التأخر في الدفع.

نوضح في هذا التقرير الطرق التي يمكن بها الاستعلام عن فاتورة الغاز من الشركة الموزعة وهي شركة بتروتريد التي تتيح الاستعلام عن فاتورة الغاز من أول يوم في الشهر وحتى 27 من كل شهر ويمكن دفع الفاتورة حتى نهاية الشهر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2024

يكون الاستعلام عن فاتورة الغاز بعدة طرق توفرها شركة بتروتريد سواء من خلال موقعها الالكتروني أو من خلال تطبيق الموبايل الخاص بها كذلك من خلال منافذ خاصة بها في الاماكن العامة الأكثر استقبالًا للجمهور

أولا موقع بتروتريد الالكتروني

الوصول للموقع من هنا https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

ادخل رقم المشترك اضغط على استعلام

ثانيا تطبيق الموبايل

وهو تطبيق بتروميتر يتم تحميله من متجر التطبيقات عل هاتفك ثم تصوير العداد وارفاق الصورة في التطبيق كي يتم تسجيل القراءة في حسابك وتظهر قيمة فاتورتك للشهر المستحق.

ثالثا خدمة IVR

من خلال الاتصال على الارقام التالية لتسجيل القراءة والاستعلام عن الفاتورة

09000727

5727

عن طريق خدمة العملاء على الرقم 17169 ويكون الاتصال متاح من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء

رابعا من خلال مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية

خامسًا الفروع المُميكنة والتي تتيح تسجيل قراءة عداد الغاز و دفع الفواتير على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ومنها على سبيل المثال في القاهرة

- محطة شل أوت جاردينيا طريق السويس الكيلو 6.

- كومباوند جاردينيا – طريق السويس – مول جاردينيا – داخل المول.

- الرحاب مول ٢ – المدخل الرئيسي – بجوار ماكينة ATM.

- مدينتى اوبن مول- مول(1) بوابة شركة اتصالات.