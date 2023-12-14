طُرق الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة "بتروتريد" لشهر ديسمبر 2023 الإلكترونية

يبحث الكثير من المستفيدين من خدمة توصيل الغاز المنزلي عن كيفية الاستعلام عن الاستهلاك الشهري وسداده إلكترونيًا، وقد أشارت وزارة البترول إلى أنه أصبح بإمكان عملاء بتروتريد الآن الاستعلام عن فواتير الغاز الخاصة بهم ودفعها بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد شهر ديسمبر 2023

وقد تصدر الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر ديسمبر محرك البحث جوجل مع الاهتمام المتزايد بطرق الدفع الإلكتروني، فإن استعلام الفواتير وإنجاز العمليات المالية عبر الإنترنت أصبح أمرًا أساسيًا للكثيرين، خاصة مع تساؤلات المواطنين حول كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز في بتروتريد والذي أتاحته الشركة عبر عدد من الخطوات البسيطة نوضحها في السطور الأتية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر ديسمبر 2023

الدخول إلى موقع شركة بتروتريد والضغط على خيار " استعلام فاتورة الغاز" عبر هذا الرابــــــــــط.

اختيار أيقونة “استعلام قيمة الاستهلاك الشهري” من الصفحة الرئيسية

كتابة أرقام الاشتراك الخاصة بالمستهلك في الخانات المخصصة لها والذي يتضمن "رقم الشقة ورقم العمارة والبلوك. وقطاع المنطقة والمحافظة ورقم العداد بصورة صحيحة".

انقر على “عرض”.

ستظهر قراءة العداد المستعلم عنها بشكل تفصيلي.

موعد الاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2023

أوضحت شركة توصيل الغاز المنزلي "بتروتريد" لعملائها عن إمكانية تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي كل شهر، في الفترة لفترة من يوم 1 وحتى 27 من الشهر ذاته، أما فيما يخص إمكانية الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري والفترة تتيح شركات بتروتريد وناتجاس هذه الإمكانية والسداد طوال الشهر.

وسائل دفع فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد شهر ديسمبر

أتاحت شركة بتروتريد عدد وسائل لدفع فاتورة الغاز المنزلي عند صدورها بدلًا من التزاحم على مكاتب الخدمة وكلها إلكترونية وسريعة بدلًا من التأخر وتراكم الفاتورة وهي كالتالي:

استخدام المحفظة الإلكترونية الخاصة بك بالاسم الموجود على الفاتورة لتسديد الفاتورة.

الدفع الفوري عبر خدمات كاش أو فوري المتاحة، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة واختيار خيار الدفع الإلكتروني.

يمكن استخدام بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك أو الاستعانة بخدمات الأمان أو مصاري لتسهيل عملية الدفع، استخدام تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتريد لتسهيل عملية الدفع والاطلاع على التفاصيل بسهولة.

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