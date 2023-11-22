تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شركة بتروتريد نوفمبر 2023

يتساءل المستفيدون من خدمة توصيل الغاز المنزلي في مختلف المحافظات عن كيفية سداد فاتورة الغاز لشهر نوفمبر مع اقتراب الشهر على الانتهاء لعدم تكبد غرامات أو رسوم إضافية، وفي السياق ذاته تواصل شركة بتروتريد، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، تسجيل قراءات العداد لشهر نوفمبر حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

تسجيل قراءة العداد شركة بتروتريد نوفمبر 2023

تستمر شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي حتى 27 نوفمبر 2023، يجب على العملاء اتباع التعليمات المحددة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2023 وهي كالتالي:

الدخول على رابط موقع شركة غاز بتروتريد من خلال الرابط التالي. اختيار خانة استعلام قيمة الاستهلاك الشهري. كتابة أرقام العداد بالخانات المخصصة تظهر أمامك قراءة العداد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي هاتفيًا لشهر نوفمبر 2023

يمكن الاستعلام بطرق أخرى لغير الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر نوفمبر 2023، إذ يتاح معرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية أيضًا من خلال الأرقام الساخنة التي وفرتها الشركة للطوارئ.

ويتوفبر أيضًا التواصل مع الموظفين المخصصين للرد على استفسارات العملاء عبر الأرقام التالية: 5727، 09000727، 1122. تم تجهيز هؤلاء الموظفين لتقديم الإجابات على تساؤلات المستعلمين والمستفيدين من الغاز المنزلي.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر نوفمبر 2023

يمكن الآن دفع فاتورة الغاز بسهولة عبر الإنترنت باستخدام طرق الدفع المتاحة، مثل موقع ماي فورى من خلال هذا الرابط وتطبيقه الذي يمكن تحميله من خلال أب ستور للأيفون وبلاي ستور للأندرويد، أو موقع جوميا باي.

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وسائل دفع فاتورة الغاز المنزلي شهر نوفمبر 2023

- عبر خدمة المحافظ الإلكترونية.

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- بنك مصر يقدم محفظة BM.

- هناك مواقع إلكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكتروني.

- يمكن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني POS.

- يمكن سداد فواتير الغاز عن طريق ماكينات مفوري، ضامن، مصاري، أمان، إي فاينانس، خدماتي، وبي BEE.

- يمكن للعميل سداد فاتورة استهلاك الغاز في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد المصري.

- يوجد موقع ماي فوري.

- يمكن استخدام خدمة "جوميا باي" عبر موقع جوميا.