الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023، ومعرفة الأماكن وطرق السداد، والميعاد المحدد، لفعل ذلك، ولذا أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we عن جميع التفاصيل المتعلقة بفواتير التليفون الأرضي.

الآن.. استعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر ديسمبر

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر ديسمبر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر ديسمبر 2023

ويتاح المواطنون من القيام بالاستعلام حول فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر لعام 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص في الشركة المصرية للاتصالات WE من خلال هذا الرابط من هنا.

ويتمكنوا من الاستعلام حول فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر لعام 2023 وذلك من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي برقم 19777، وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة عقب إصدارها رسميا

كيفية الاستعلام حول فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط.

ثم قم إدخال كود المحافظة.

ثم اكتب رقم التليفون.

قم بالضغط على أظهر الفواتير.

ميعاد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

ويبدأ سداد فواتير التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 بشهر يناير 2024 المقبل، وذلك لأن سيتم دفع فواتير التليفون الأرضي لكل 3 شهور، وبالتالي سيتم سداد الفواتير بشهر يناير، إبريل، شهر يوليو، وأكتوبر في كل عام.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

ويوجد عدة أماكن لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023، التي من بينها «البريد المصري، خدمة فودافون كاش، خدمة Bee، خدمة أمان، خدمة سداد، خدمة ممكن، خدمة خدماتي، خدمة فوري، خدمة مصاري، ماكينات ATM للبنك الأهلي والتجاري الدولي».

تصدر بعد أسبوع.. كيفية الاستعلام عن خدمة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وطرق سدادها

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 إلكترونيًا

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لـ الشركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط من هنا.
  • قم إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.
  • قم بالضغط على السداد الإلكتروني.
  • اضغط على ادفع.
  • ثم قم بادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.
  • اختر طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.
  • ثم اضغط على سدد.
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