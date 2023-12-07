تصدر بعد أسبوع.. كيفية الاستعلام عن خدمة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

يهتم المواطنون والمستفيدون من خدمة التليفون الأرضي سواء لاستخدامه المباشر في المكالمات أو الإنترنت المنزلي للاتصال به بشكل مباشر، بالبحث عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق سدادها وأخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 كي يوقع عليهم غرامة أو تنقطع عنهم الخدمة.

كيفية الاستعلام عن خدمة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

بإمكانك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 عن طريق زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات واستخدام الرابط التالي: رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي من هنــــــــــــا

كما يمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 من الرقم الأرضي.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

سيتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2023، ويمكن الاستعلام عنها ودفعها عبر موقع شركة وي الإلكتروني، وسيكون هناك فترة سماح لمدة شهر.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2023

وفي حالة عدم سداد الفاتورة، ستقوم المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير المسددين إلى نظام الاستقبال فقط بدءً من يوم 15 يناير 2023. وعلاوة على ذلك، ستمنع شركة WE المشتركين غير المسددين لفاتورة أكتوبر من الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2023.

كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي عبر الإنترنت (النظام القديم)

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر 2023 عبر الإنترنت من خلال موقع شركة وي WE باتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط الموجود هنــــــــــــا.

2. أدخل كود المحافظة.

3. أدخل رقم التليفون.

4. اضغط على زر "أظهر الفواتير".

5. ضع علامة صح في مربع "اختر للسداد".

6. اضغط على زر "ادفع" الموجود في أعلى الصفحة.

7. إذا كان لديك أكثر من فاتورة، قم بإضافة رقم تليفون آخر للسداد، وأدخل البريد الإلكتروني.

ستظهر لك البيانات التالية: رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة (2023) وقيمة الفاتورة. أخيرًا، اضغط على زر "سدد".

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

البريد المصري

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

خدمة سداد.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة مصاري.

خدمة أمان.

خدمة فودافون كاش

خدمة فوري.

خدمة Bee.

كيف يمكن تحويل عملاء التليفون الأرضي من نظام الدفع ربع السنوي إلى نظام الدفع المسبق؟

ترسل الشركة المصرية للاتصالات رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لإعلام المشتركين بالتحول إلى النظام الجديد، ويتضمن نص الرسالة التالي: "حرصًا من WE على تحديث أنظمة الخط الأرضي لتوفير ميزات جديدة، تم تحويل رقم خطك (رقم الخط) إلى نظام WE أرضي (20 / 35 / 65) المدفوع مقدمًا بنظام الدفع المسبق، يجب شحن الخط (بحسب قيمة النظام) شاملًا الخدمات والضريبة قبل تاريخ 2023/08/03".

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