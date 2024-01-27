السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"صحة غزة": الأهالي دفنوا 150 شهيدا بساحة مجمع ناصر نتيجة الحصار المستمر

غزة
غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن هناك نقص حاد وخطير في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، مساء اليوم، إن الأهالي اضطروا إلى دفن 150 من الشهداء والوفيات في ساحة مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي له.

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وأضاف القدرة أنه لازال لدينا 30 شهيدا مجهول الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها

يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت، أمس الجمعة، حكمها في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالانتهاكات التي تشنها على قطاع غزة للالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

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وذكر منطوق الحكم، أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة الأولى، مقروءة، ويجب أن تتوقف فورًا عن أي أعمال وتدابير تنتهك تلك الالتزامات، بما في ذلك تلك الأفعال أو التدابير التي من شأنها أن تقتل الفلسطينيين أو تستمر في قتلهم، أو التسبب أو الاستمرار في التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير للفلسطينيين أو إلحاق عمدًا بجماعتهم، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية على جماعتهم تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، والاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأشارت محكمة العدل الدولية، إلى أنه يجب التأكد من أن الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، والذين يتآمرون لارتكاب الإبادة الجماعية، والذين يحرضون بشكل مباشر وعلني على الإبادة الجماعية، ويحاولون ارتكاب الإبادة الجماعية والمتواطئون في الإبادة الجماعية.

من جانبها، قالت الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي العام، إن جلسة محكمة العدل الدولية أمس كانت تاريخية بكل أبعادها.

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