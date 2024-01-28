الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالتفصيل.. توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 علمي / أدبي

طلاب
طلاب

بالتزامن مع ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 برقم الجلوس يبحث طلبة وطالبات تانية ثانوي 2024 عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 علمي وادبي وذلك ما سنوضحه في هذا التقرير

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024، حيث بلغ المجموع النهائي للدرجات 280 درجة، ويتم تقسيم هذا المجموع على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ليكون المجموع النهائي للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

يأتي توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 في مواد اللغة العربية، اللغة الاجنبية الاولى، اللغة الاجنبية الثانية، والرياضيات ضمن الشعبتين العلمية والادبية وهي كالتالي:

- مادة اللغة العربية 50 درجة:

 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت.

6 درجات للأسئلة للورقية

5 درجات لاختبار الشهر.

درجتان ونصف التزام.

2.5 للسلوك.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة:

27 أسئلة إلكترونية.

5 درجات للأسئلة الورقية.

4 درجات لاختبار الشهر.

درجتان التزام وحضور.

2 درجة للسلوك.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية  30 درجة:
20 درجة للأسئلة الإلكترونية.

درجات للأسئلة الورقية.

3 لاختبار الشهر.

1.5 للالتزام والحضور.

1.5 للسلوك.

- مادة الرياضيات 40 درجة:

27 للأسئلة الالكترونية

5 للأسئلة الورقية.

4 لاختبار الشهر.

2 للالتزام.

2 سلوك.

 

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 توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 علمي

يتم اضافة توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 علمي علي مجموع المواد الاساسية وهم كالتالي:

- مادة الكيمياء 20 درجة:

 14 لأسئلة الامتحان الإلكترونى.

2 أسئلة ورقية.

2 اختبار الشهر.

درجة للالتزام.

درجة للسلوك.

 

- مادة الفيزياء 20 درجة:

14 أسئلة إلكترونية.
2 أسئلة ورقية.

2 اختبار الشهر.

درجتان للالتزام والسلوك.

 

- مادة الأحياء 20 درجة: 

14 للامتحان الإلكترونى.

 2 أسئلة ورقية.

2 اختبار الشهر.

ودرجتان للسلوك والحضور.

 

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توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 ادبي

يتم اضافة توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024 ادبي علي مجموع المواد الاساسية وهم كالتالي:

 

- مادة التاريخ 20 درجة:

14 أسئلة إلكترونية.

2 أسئلة ورقية.

درجتان لاختبار الشهر.

ودرجتان للسلوك والحضور.

 

- مادة الجغرافيا 20 درجة:

 14 أسئلة إلكترونية.

2 أسئلة ورقية.

درجتان لاختبار الشهر.

درجتان للسلوك والحضور.

 

- مادة الفلسفة 20 درجة:

 14 أسئلة إلكترونية.

2 أسئلة ورقية.

درجتان لاختبار الشهر.

درجتان للسلوك والحضور والالتزام.

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