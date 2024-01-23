في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير التعليم الثانوي العام، وتطبيق نظام التعليم الجديد، تم اعتماد توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024، والذي يعتمد على نظام التقييم الجديد الذي يقوم على التقييم المستمر والتراكمي.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024

تبلغ الدرجة الكلية للصف الأول الثانوي 280 درجة، ويتم توزيعها على المواد الدراسية

التوزيع التفصيلي لـ درجات الصف الأول الثانوي 2024

يتم توزيع درجات المواد الدراسية بالصف الأول الثانوي 2024 على النحو التالي:

اللغة العربية 50 درجة.

34 درجة إلكتروني

6 درجات ورقي

5 درجات امتحان شهر

2.5 درجة التزام

2.5 درجة سلوك

اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

27 درجة إلكتروني

5 درجات ورقي

4 درجات امتحان شهر

2 درجة التزام

2 درجة سلوك

اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

20 درجة إلكتروني

4 درجات ورقي

3 درجات امتحان شهر

1.5 درجة التزام

1.5 درجة سلوك

الرياضيات 40 درجة.

27 درجة إلكتروني

5 درجات ورقي

4 درجات امتحان شهر

2 درجة التزام

2 درجة سلوك

مادة الكيمياء 20 درجة

14 منها لأسئلة الامتنان الإلكترونى

2 أسئلة ورقية

2 اختبار الشهر

درجة للالتزام

درجة للسلوك.

- مادة الفيزياء 20 درجة

14 أسئلة إلكترونية

2 أسئلة ورقية

2 اختبار الشهر

ودرجتان للالتزام والسلوك.

- مادة الأحياء 20 درجة

14 للامتحان الإلكترونى

2 أسئلة ورقية

2 اختبار الشهر

درجتان للسلوك والحضور.

- مادة التاريخ 20 درجة

14 أسئلة إلكترونية

2 أسئلة ورقية

درجتان لاختبار الشهر

درجتان للسلوك والحضور.

- مادة الجغرافيا 20 درجة

14 أسئلة إلكترونية

2 أسئلة ورقية

درجتان لاختبار الشهر

درجتان للسلوك والحضور.

- مادة الفلسفة 20 درجة

14 أسئلة إلكترونية

2 أسئلة ورقية

درجتان لاختبار الشهر

درجتان للسلوك والحضور والالتزام.

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يعتمد نظام التقييم الجديد للصف الأول الثانوي 2024 على التقييم المستمر، والذي يتضمن الآتي:

الامتحانات الإلكترونية، والتي تمثل 50% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية.

الامتحانات الورقية، والتي تمثل 20% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية.

اختبارات الشهر، والتي تمثل 20% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية.

الالتزام، والتي تمثل 5% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية.

السلوك، والتي تمثل 5% من الدرجة الكلية للمادة الدراسية.

يعد نظام التقييم الجديد للصف الأول الثانوي 2024 خطوة مهمة في تطوير التعليم الثانوي العام، حيث يهدف إلى تحقيق أهداف التعليم الحديث، والتي تتمثل في إعداد الطلاب للحياة العملية، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للنجاح في المستقبل.