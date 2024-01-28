نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظة المنوفية 2024

ينتظر الآلاف من أولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، بعد انتهاء الطلاب الأسبوع الماضي من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة في ظل اهتمام بالغ من القيادات كافة.

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول محافظة المنوفية 2024



وبدأت مديرية التربية والتعليم بالإشراف على الكونترول لإعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، حتى يتثنى للطلاب معرفة نتائجهم قبل بداية العام الدراسي في ظل متابعة مستمرة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.



وتابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 82477 طالب وطالبة في جميع المواد.



وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس تحقيقًا لصالح جميع أبنائنا الطلاب.

ومن المقرر أن يكون الجدول الزمني الخاص بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أن ينتهي نهاية الأسبوع الحالي يوم الخميس تصحيح جميع المواد، ومن ثم يبدأ المختصون في رصد وتجميع الدرجات لمدة ثلاث أيام متتالية ويحدد بعدها موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 بالإسم ورقم الجلوس.



وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالشكر لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية،وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وجميع أعضائها لجهودهم المبذولة طوال فترة الامتحانات والمتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحان وتذليل العقبات إن وجدت وخالص الشكر لإدارة التعليم الإعدادى بالمديرية والإدارات التعليمية، ولجميع مديرى المدارس وموجهى العموم بالمديرية والمعلمين والمعلمات، ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع مدارس، لتقديم أفضل مالديهم لمصلحة ابنائنا الطلاب.

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