الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظة المنوفية 2024

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

ينتظر الآلاف من أولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، بعد انتهاء الطلاب الأسبوع الماضي من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة في ظل اهتمام بالغ من القيادات كافة.

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول محافظة المنوفية 2024 


وبدأت مديرية التربية والتعليم بالإشراف على الكونترول لإعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، حتى يتثنى للطلاب معرفة نتائجهم قبل بداية العام الدراسي في ظل متابعة مستمرة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.


وتابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 82477 طالب وطالبة في جميع المواد.


وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس تحقيقًا لصالح جميع أبنائنا الطلاب.

ومن المقرر أن يكون الجدول الزمني الخاص بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أن ينتهي نهاية الأسبوع الحالي يوم الخميس تصحيح جميع المواد، ومن ثم يبدأ المختصون في رصد وتجميع الدرجات لمدة ثلاث أيام متتالية ويحدد بعدها موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 بالإسم ورقم الجلوس.


وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالشكر لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية،وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وجميع أعضائها لجهودهم المبذولة طوال فترة الامتحانات والمتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحان وتذليل العقبات إن وجدت وخالص الشكر لإدارة التعليم الإعدادى بالمديرية والإدارات التعليمية، ولجميع مديرى المدارس وموجهى العموم بالمديرية والمعلمين والمعلمات، ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع مدارس، لتقديم أفضل مالديهم لمصلحة ابنائنا الطلاب.

قد يهمك أيضا:

"اللي حصلي محدش يتحمله".. سر حلاقة شعر خالد سليم وبكاءه على الهواء (فيديوجراف)

تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطروح

محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم

جامعة المنوفية تنظم قافلة طبية توعوية مجانية لأهالى "البتانون"

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الأهلى يستعير "أبوجبل" من البنك الأهلى لمدة 6 أشهر

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

زيادة جديدة.. أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة