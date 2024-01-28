الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تنظم قافلة طبية توعوية مجانية لأهالي "البتانون"

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافله تنموية توعوية طبية متكاملة في قرية البتانون، بمشاركة إدارة القوافل الأستاذ الدكتور رانيا عزمي وكيل كلية طب، والأستاذ الدكتور مجدي مطر مدير مركز تنمية الريف بالجامعة. 


وتم تنظيم القافلة على هامش عدد من الندوات وورش العمل التي يطلقها قطاع خدمة المجتمع بالجامعة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وقد تم الكشف على عدد كبير من الحالات المرضية  ضمن التخصصات التي اشتملت عليها القافلة، حيث ضمت 10 تخصصات مختلفة، وهم 
 أنف وأذن 36، ورمد 27، وباطنة وجهاز هضمي 53، ، ومسالك 18، وقلب 6، عظام 42، أطفال 67، صدر 31، أسنان 11،  فيروس B 24، كما تم توفير الأدوية اللازمة للمرضى مجانًا.

وتمت القافلة بحضور الدكتوره شرين عبدالعزيز عضو مجلس النواب، ومشاركة العديد من الجهات المعنية شركاء النجاح للجامعه مديريه العمل ممثله في عماد سعيد وكيل المديرية، علا الباز مدير إدارة التشغيل، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ممثلا في أحمد علام نائب مدير الجهاز، وخالد واصل مدير مجمع الخدمات، ومحمد صبحي مسؤل الخدمات غير المالية، ونقابة الفلاحين ممثلة في الحاج فوزى فاضل نقيب الفلاحين والدكتور محمد طاحون أمين عام النقابة، والمهندس محمد حجاب صاحب مؤسسة حجاب.

بدأ اللقاء بكلمة الدكتور صبحي شرف الذي نقل تحيات رئيس الجامعة للحضور الكرام، ثم استعرض دور الجامعة كمنارة للعلم في قلب الدلتا وبيت خبرة للمجتمع، ثم تحدثت د شرين وأعربت عن سعادتها البالغة للجامعة والحضور الكرام لتنظيم هذه الفاعلية المتميزة وأنها تعد فرصة متميزة للتشبيك وتضافر الجهود. 


وعقب ذلك تحدث وكيل مديرية العمل عن خدمات مديرية العمل ودورها في منح تراخيص مزاولة المهن والتدريب من خلال مراكز التدريب، فضلًا عن توفير فرص العمل بالداخل والخارج
ثم تحدث ممثلي جهاز تنمية المشروعات عن دور الجهاز وما يقدمه من خدمات ماليه وغير ماليه واستعرض العديد من الفرص المتاحه للشباب فضلا عن وجود سياره الخدمات المتنقله لتقديم كافه خدمات الجار. 


وفي كلمته، أشاد نقيب الفلاحين بدور الجامعة في تنمية الريف وما تبذله من جهود متميزة في هذا الشأن، وأكد ضروره استثمار هذا التجمع المتميز للخروج بالعديد من الخطوات الفعالة على أرض الواقع. 


ثم أشار مدير مركز تنمية الريف إلى المبادرة الرئاسية التحول للأخضر ودور المركز في دعم المشروعات الخضراء وكذلك مشروعات تنمية الريف من دواجن وسماد عضوي وغيرها.


ومن جهته، أوضح محمد حجاب أهمية مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة، وأنها اتجاه جديد للدولة وهناك العديد من فرص التدريب والتوظيف في هذا القطاع. 


ونوه الدكتور محمد طاحون أمين عام نقابة الفلاحين، أن هذا اللقاء له دور هام في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال النزول على أرض الواقع والاستماع إلى المشاكل ووضع حلول لها
وتم الاستماع إلى أفكار الحضور والإجابه على جميع تساؤلاتهم وتم حل العديد من المشكلات والخروج بعدد كبير من المبادرات المتميزة في الفتره القادمة.
 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا عزمي، أن القافله الطبية المتكاملة شارك فيها عدد كبير فى مختلف التخصصات الطبية لخدمة أهالي قرية البتانون.

وحرص الدكتور  صبحي شرف، على التواجد أثناء عمل القافلة الطبية بقرية البتانون، وقد رافقه أثناء متابعة القافلة شيرين عبدالعزيز النائبة البرلمانية عن دائرة البتانون.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية قافلة علاجية مجانية قوافل توعوية قرية البتانون

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