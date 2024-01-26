أمطار ورياح شديدة تضرب المنوفية.. وتحذير من "المحليات"

نشرت محليات المنوفية تحذيرا للمواطنين بشأن تساقط الأمطار وما تتعرض له بعض مراكز المحافظة من موجة تقلبات الطقس، الذي يصاحبه تساقط للأمطار المتفاوتة الشدة.



و حذرت الصفحة الرسمية لمركز ومدنية شبين الكوم بيان تحذيري للمواطنين لتوخي الحذر مع تساقط الأمطار، وتجنب الخطر الذي قد يصيب البعض بسبب تصرفات غير سليمة يفعلها البعض وخصوصا الأطفال في أوقات الأمطار.

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وجاء بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم: “نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة عبد العال السادة المواطنين أهالي مركز ومدينة شبين الكوم، عدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة المنتشرة بالشوارع، والميادين والطرقات، وكذلك الابتعاد عن أي أسلاك مكشوفة أو ساقطة على الأرض قبل أو بعد سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم وعدم تعرضهم لمخاطر الكهرباء”.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الأباء والأمهات بضرورة توعية الأطفال للعب بعيدًا عن الجدران القديمة، وكذلك رفع أي متعلقات على أسطح المنازل معرضة للسقوط أثناء العواصف الجوية حفاظًا علي سلامة المارة من المواطنين.