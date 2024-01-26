الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار ورياح شديدة تضرب المنوفية.. وتحذير من "المحليات"

جانب من الامطار
جانب من الامطار

نشرت محليات المنوفية تحذيرا للمواطنين بشأن تساقط الأمطار وما تتعرض له بعض مراكز المحافظة من موجة تقلبات الطقس، الذي يصاحبه تساقط للأمطار المتفاوتة الشدة.


و حذرت الصفحة الرسمية لمركز ومدنية شبين الكوم بيان تحذيري للمواطنين لتوخي الحذر مع تساقط الأمطار، وتجنب الخطر الذي قد يصيب البعض بسبب تصرفات غير سليمة يفعلها البعض وخصوصا  الأطفال في أوقات الأمطار.

وجاء بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم: “نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة  عبد العال السادة المواطنين أهالي مركز ومدينة شبين الكوم، عدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة المنتشرة بالشوارع، والميادين والطرقات، وكذلك الابتعاد عن أي أسلاك مكشوفة أو ساقطة على الأرض قبل أو بعد سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم وعدم تعرضهم لمخاطر الكهرباء”.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الأباء والأمهات بضرورة توعية الأطفال للعب بعيدًا عن الجدران القديمة، وكذلك رفع أي متعلقات على أسطح المنازل معرضة للسقوط أثناء العواصف الجوية حفاظًا علي سلامة المارة من المواطنين.

 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية تحذيرات للمواطنين موجة الطقس السيئ سقوط الأمطار

مواد متعلقة

جامعة المنوفية تستعد لمسابقة "الأفضل حفاظًا على البيئة"

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الرصف بمراكز منوف والشهداء وبركة السبع وأشمون

وكيل "صحة المنوفية" تناقش خطة ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة