وكيل "صحة المنوفية" تناقش خطة ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات

أعطت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تعليمات مشددة لجميع الإدارات الطبية والمستشفيات بضرورة تواجد مديري المستشفيات والوحدات الصحية أو من ينوب عنهم على مدار 24 ساعة ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال.

كما تم انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بديوان عام المديرية برئاستها وبحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، حيث شددت وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفيات، وخصوصًا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والحضانات بالإضافة إلى تكثيف نوبتجيات هيئة الإسعاف.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم التنبيه في وقت سابق على توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع متابعة العمل على مدار 24 ساعة.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استعداد غرفة الطوارئ بمديرية الصحة على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، والتأكد من تواجد الأطقم النوبتجية، وفريق المبادرات الرئاسية، توافر مستلزمات المبادرات، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، توافر الأكسجين، نظافة الوحدات، عدم وجود أعطال، انتظام التيار الكهربائي، سلامة سلسلة التبريد.

وعلى صعيد آخر، قامت الدكتوره رشا خضر، بمناقشة الخطة التي وضعتها إدارة الصيدلة بالمديرية لتفعيل تعليمات وزير الصحة فيما يخص ترشيد استخدام المضادات الحيوية خلال المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والتي تهدف إلى الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بما يعود بالنفع علي صحة وسلامة المواطنين.

هذا وقد تم البدء في العمل بسياسة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية اعتبارًا من نوفمبر 2022 م بعد تدشين المبادرة من خلال وزير الصحة، وتم تطبيق سياسة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات اعتبارًا من أكتوبر 2023 م بمستشفى منوف العام ثم التعميم على باقي المستشفيات، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض معدلات استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات وذلك طبقا للبروتوكولات العلاجية العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

شارك في الإجتماع كل من الدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة طب الأسنان، الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، والدكتورة سوزان السعدني مدير المكتب الفني، وأعضاء المكتب الفني الدكتورة سارة محمود سعيد، والدكتورة أمينة شلتوت، والدكتورة هبة الكيلاني.