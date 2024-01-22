حفاظا على أرواح الطلاب.. محافظ المنوفية يوجه بمتابعة مباني المدارس

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بالإشراف على لجنة مكونة من هيئة الأبنية التعليمية والمنشآت الآيلة للسقوط لمتابعة عدة مدارس في المركز حفاظا على أرواح الطلاب والممتلكات العامة.

وكلف بسيوني، رئيس مركز ومدينة تلا محمد نجم نائب رئيس المركزوالمدينة بالنزول على أرض الواقع لمتابعة عدد من القرارات، لمتابعة لجنة المنشآت الآيله للسقوط بالإشتراك مع عضو الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية لمعاينة عدد من المدارس بقرى تلا.



ومرت اللجنة المكونة من المختصين في سلامة المنشآت التعليمية على عدة مدارس بقرى بمم وزاوية بمم، ملحق مدارس الكمايشه للتعليم الأساسي، وملحق مدرسة عطيهطة زايد الإعداديه بقشطوخ، لإستصدار قرار اللجنه المناسب طبقا للحاله الإنشائيه لكل مدرسة حفاظا على المال العام والأرواح والممتلكات وعرض تقرير من اللجنة على رئيس المدينة لاتخاذ اللازم قانونا.



وعلي صعيد آخر منفصل، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، وفد محافظة الشرقية برئاسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، وذلك في إطاربحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والرؤى بين محافظتي المنوفية والشرقية في مختلف المجالات المتنوعة وتطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع العام على المواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

حيث رحب المحافظ، بنائب محافظ الشرقية والوفد المرافق لها على أرض المنوفية، مشيدًا بالجهود التنموية المبذولة التي تقوم بها محافظة الشرقية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه على التعاون الوثيق بين المحافظتين لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.