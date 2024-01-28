رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع التوتر الذي يشعر به الملايين من أولياء الأمور منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الماضي وفقا للجدول الزمني المعلن للامتحانات.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يتم تفعيل رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال مؤتمر صحفي ويتم الإعلان فيه عن نسبة النجاح هذا العام في المحافظة حيث يتم نشر نتئاج الطلاب ودرجاتهم في كافة المواد الدراسية والنسب المئوية والمجموع الكلي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع المديريات التعليمية بضرورة تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في المراحل التعلمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، وثانوي) في جميع المواد الدراسية أول بأول وإنجاز جميع أعمال الكنترول لإعلان النتائج بشكل سريع.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2024

فيما أوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعلادية خلال الفترة من يوم 19 - 25 يناير 2024 بالمحافظة بلغ عددهم نحو 200 ألف و85 طالب وطالبة داخل نحو 698 لجنة امتحانية ولم ترصد غرفة العمليات أى شكاوى للطلاب وأولياء أمورهم في جميع المواد الدراسية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والاجابة وللكنترول الرئيسي دون وجود اى معوقات للتأكد من نتائج الطلاب وقت إعلانها وعدم وجود اى تغيير فيها.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

جاء توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الترم الأول كما يلي:-

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة في الفصل الدراسي الأول.

المجموع الكلي لمادة اللغة الإنجليزية 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

المجموع الكلي لمادة الدرسات الاجتماعية 20 درجة في الفصل الدراسي الأول.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

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