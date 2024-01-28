الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع التوتر الذي يشعر به الملايين من أولياء الأمور منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الماضي وفقا للجدول الزمني المعلن للامتحانات.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يتم تفعيل رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال مؤتمر صحفي ويتم الإعلان فيه عن نسبة النجاح هذا العام في المحافظة حيث يتم نشر نتئاج الطلاب ودرجاتهم في كافة المواد الدراسية والنسب المئوية والمجموع الكلي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لجميع المديريات التعليمية بضرورة تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في المراحل التعلمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، وثانوي) في جميع المواد الدراسية أول بأول وإنجاز جميع أعمال الكنترول لإعلان النتائج بشكل سريع.

طلاب جامعة الإسكندرية يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2024

فيما أوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعلادية خلال الفترة من يوم 19 - 25 يناير 2024 بالمحافظة بلغ عددهم نحو 200 ألف و85 طالب وطالبة داخل نحو 698 لجنة امتحانية ولم ترصد غرفة العمليات أى شكاوى للطلاب وأولياء أمورهم في جميع المواد الدراسية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والاجابة وللكنترول الرئيسي دون وجود اى معوقات للتأكد من نتائج الطلاب وقت إعلانها وعدم وجود اى تغيير فيها.

رابط بوابة نتائج التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

وكيل "تعليم السويس" يستبعد معلمًا من أعمال الامتحانات

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

جاء توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الترم الأول كما يلي:-

  • المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة في الفصل الدراسي الأول.
  • المجموع الكلي لمادة اللغة الإنجليزية 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.
  • المجموع الكلي لمادة الدرسات الاجتماعية 20 درجة في الفصل الدراسي الأول.
  • المجموع الكلي لمادة الرياضيات 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

اقرأ أيضا 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2024

مديرية التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الإعدادية محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تفاصيل مكالمة شيكابالا مع عبدالله السعيد قبل انضمامه للزمالك.. مصادر توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة