الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نيابة عن السيسى.. المشاط تصل روما للمشاركة فى القمة الإيطالية- الإفريقية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في القمة الإيطالية- الإفريقية التى ستعقد خلال يومي 28 و29 يناير الجاري، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تلقى وزيرة التعاون الدولى كلمة مصر، التى ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الإفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في إفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى إفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

كما تبحث وزيرة التعاون الدولى، خلال الزيارة، التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، فى إطار علاقات التعاون الإنمائي المشتركة التي تربط الجانبين، وضرورة العمل على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية، وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

"المشاط" تكشف الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ألقت الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.

وأشارت "المشاط" إلى أن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني؛ لافتة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من كل البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي.

المشاط وزيرة التعاون الدولي العاصمة الإيطالية روما القمة الإيطالية- الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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"المشاط" تكشف الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي

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