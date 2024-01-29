آخر أخبار نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

توفر المدارس نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024 فور الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات الجارية حتى الآن في أغلب المحافظات رغم بداية أجازة نصف العام، ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024.

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالاسم فقط 2024

لم تعلن المدارس حتى الآن عن نتيجة الصف الثاني الثانوي، والتي سيتم توفيرها في المدارس بالمجان، كما يوفرها موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، وتستمر عمليات تصحيح وتدقيق نتيجة ثانية ثانوي والتي أجراها الطلاب على التابلت هذا العام وأنتهت نهاية الاسبوع الماضي، على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس قبل نهاية اجازة نصف العام.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات ومنها نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوي 2024 بالضغط على الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على زر عرض النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2024

اللغة العربية: 50 درجة، منها 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت و6 درجات للأسئلة للورقية، 5 درجات لاختبار الشهر ودرجتان ونصف التزام و2.5 للسلوك.

اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة منها 27 أسئلة إلكترونية، و5 درجات للأسئلة الورقية و4 درجات لاختبار الشهر ودرجتان التزام وحضور و2 درجة للسلوك.

اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة، 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و4 درجات للأسئلة الورقية، و3 لاختبار الشهر، و1.5 للالتزام والحضور و1.5 للسلوك.

الرياضيات: 40 درجة، 27 للأسئلة الالكترونية، و5 للأسئلة الورقية و4 لاختبار الشهر و2 للالتزام و2 سلوك.

التاريخ:20 درجة، 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

الجغرافيا: 20 درجة 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

الفلسفة: 20 درجة، 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور والالتزام.

الأحياء: 20 درجة، 14 للامتحان الإلكترونى 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

الكيمياء: 20 درجة 14 منها لأسئلة الامتنان الإلكترونى و2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، ودرجة للالتزام ودرجة للسلوك.

الفيزياء: 20 درجة: 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للالتزام والسلوك.

ويبلغ المجموع الكلي في نتيجة الصف الثاني الثانوي 140 درجة لكل فصل دراسى.

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لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024