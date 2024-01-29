نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

يبحث الكثير من أولياء امور وطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 للفصل الدراسى الاول بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس

و تتصدر عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية محركات البحث لرغبة اولياء الامور فى معرفة نتيجة الفصل الدراسى الاول من خلال رابط النتيجة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم انه سيتم اعلان النتيجة عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات

و أشارت مديرية تعليم الدقهلية الى ان هناك رابط خاص بنتيجة الشهادة الاعدادية وحددت عدد من الخطوات لمعرفة النتيجة فور ظهورها:-

١- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى

٢- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

٣- إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

٤- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

٥- الضغط على استعلام على النتيجة



وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية قد انهى الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الاول والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.



استقبال وزيرة الهجرة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار زيارتها للمحافظة لحضور فاعلية مبادرة " مراكب النجاة " لمعالجة أسباب الهجره الغير شرعيه وعدد من الفاعليات ومنها افتتاح معرض ايادي مصر بديوان المحافظة، وتفقد القافلة الطبية بقرية بداوي، وتفقد مركز تدريب المركز الالماني التابع لوزارة الهجره بالمنصوره.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وثمن " مختار " دور وزارة الهجرة وعلي رأسها السفيرة سها جندي علي كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجره غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكوميه والمجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية عن طريق الدولة المصرية سواء للدارسة او العمل خارج مصر.

وقدم " محافظ الدقهلية" درع المحافظة الي " وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة اسباب الهجره الغير شرعيه وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم، ومن جانبها قدمت " وزيرة الهجرة " درع الوزارة الي " محافظ الدقهلية" تقديرا لتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة " مراكب النجاة " علي أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية ومعالجة أسبابها.

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