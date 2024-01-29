الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس

يبحث الكثير من أولياء امور وطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 للفصل الدراسى الاول بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس 

و تتصدر عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية محركات البحث لرغبة اولياء الامور فى معرفة نتيجة الفصل الدراسى الاول من خلال رابط النتيجة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم انه سيتم اعلان النتيجة عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترولات

و أشارت مديرية تعليم الدقهلية الى ان هناك رابط خاص بنتيجة الشهادة الاعدادية وحددت عدد من الخطوات لمعرفة النتيجة فور ظهورها:-

١- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى

٢- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

٣- إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

٤- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

٥- الضغط على استعلام على النتيجة
 

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية قد انهى الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الاول والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.


استقبال وزيرة الهجرة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار زيارتها للمحافظة لحضور فاعلية مبادرة " مراكب النجاة " لمعالجة أسباب الهجره الغير شرعيه وعدد من الفاعليات ومنها افتتاح معرض ايادي مصر بديوان المحافظة، وتفقد القافلة الطبية بقرية بداوي، وتفقد مركز تدريب المركز الالماني التابع لوزارة الهجره بالمنصوره.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وثمن " مختار " دور وزارة الهجرة وعلي رأسها السفيرة سها جندي علي كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجره غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكوميه والمجتمع المدني تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية عن طريق الدولة المصرية سواء للدارسة او العمل خارج مصر.

وقدم " محافظ الدقهلية" درع المحافظة الي " وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة اسباب الهجره الغير شرعيه وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم، ومن جانبها قدمت " وزيرة الهجرة " درع الوزارة الي " محافظ الدقهلية" تقديرا لتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة " مراكب النجاة " علي أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية ومعالجة أسبابها.

قد يهمك أيضا:

  أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

 

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

" الوزراء" يؤكد أهمية القطاع الصناعي في تحقيق الرؤى والتحول نحو الصناعات الذكية

ما هي حساسية الفول السودانى التى قد تسبب الوفاة؟

الشهادة الاعدادية الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية الشهادة

مواد متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس ترم أول

إصابة سيدتين فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمحافظة الدقهلية

جامعة المنصورة تحقق أعلى مؤشر أداء بمنظومة الشكاوى الحكومية

محافظ الدقهلية يحيل 142 مخالفة تموينية للنيابة العامة

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد المرحلة النهائية لتسليم المبانى الجديدة

نجار ينهى حياة زوجته وطفليه خنقًا بمحافظة الدقهلية

إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى الدقهلية للتحقيق

في 7 خطوات.. الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية 2024

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل