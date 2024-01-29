ما هي حساسية الفول السودانى التى قد تسبب الوفاة؟

لا يعلم الكثير منا ما هي حساسية الفول السوداني، وكيف يؤثر على الجسم بالسلب، خاصة ان هناك الكثير من الحديث حول حساسية الفول السوداني، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الأمر.

يعتبر مرض حساسية الفول السوداني هو خلل بالجهاز المناعي حيث يفسر وجود بروتين الفول السوداني على انه جسم ضار وغريب يقوم بمقاومته وعمل اجسام مضادة تقاومه في كل مره يتم تناوله بها، هناك بعض المسببات غير المباشره مثل استنشاق الغبار الذي يحتوي على طلع الفول السوداني او عن طريق التعرض للفول السوداني اثناء المعالجه دون علم المصاب.

ما هي اعراض الاصابة بحساسية الفول السوداني؟

وهناك بعض الاعرض التي تظهر نتيجه التحسس من الفول السوداني والتى يأتى أبرزها فى الآتي:

وجود الطفح الجلدى على البشرة ويظهر أو ما يقوم مريض حساسية الفول السوداني باستنشاقه، كما يظهر حكة شديدة على الجسم.

وجود مشاكل صحية فى الجهازا لهضمي مثل : الاسهال، التقئ والغثيان والام المعده والمغص

ضيق التنفس وصفير الصدر

اعرض الرشح مثل سيلان الانف

الالم في الحلق

انتفاخ الوجه

تنميل في الفم والشفاه

كيف تحمي نفسك من حساسية الفول السوداني؟

ومن ضمن الأمور التى تساعد فى الحماية من التعرض للإصابة بمشكلات حساسية الفول السودانى، هو تجنب تناول الأطعمة التى تحتو يعى الفول السودانى ولك لتجنب التعرض للإصابة بالمشكلات الصحية التابعة له، كما يجب الحرص على قراءة المنشورات الخاصة بالأطعمة قبل تناولها وذلك منعا لوجود أى من مكونات الفول السودانى الذي يؤثر بشكل سلبي على الجسم.