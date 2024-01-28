توفر بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 لطلاب مدارس القاهرة، وأعلنت بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع حتى الصف الثاني الإعدادي، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024.

بوابه التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس

توفر بوابه التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس نتيجة صفوف النقل لجميع الطلاب ويمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024، بوابه التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

اضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اكتب البيانات المطلوبة الخاصة بك.

اختر المرحلة التعليمية.

اضغط على نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 حسب الصف التعليمي

اختر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد.

عرض نتائج الطلاب بالرقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تقوم بها المدارس كل على حدة مع اختلاف شكل امتحانات الإعدادية من محافظة لأخرى.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي من الرابط السابق.

وتوفر مديريات التربية والتعليم نتيجة الاعدادية 2024 عبر بوابتها الإلكترنية كما يتم توفيرها في جميع المدارس بالمجان وتواصل المديريات والإدارات التعليمية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال إجازة نصف العام على أن يتم إعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وجاء توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة 3 اعدادي مادة اللغة العربية: 40 درجة، مادة الرياضيات: 30 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة، مادة العلوم: 20 درجة، ويكون مجموع المواد 140.

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