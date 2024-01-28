الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

توفر بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 لطلاب مدارس القاهرة، وأعلنت بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع حتى الصف الثاني الإعدادي، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024.

بوابه التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس

 

توفر بوابه التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس نتيجة صفوف النقل لجميع الطلاب ويمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024، بوابه التعليم الأساسي 2024 برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي:  

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

اضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتائج الطلاب.

اكتب البيانات المطلوبة الخاصة بك.

اختر المرحلة التعليمية.

اضغط على نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 حسب الصف التعليمي 

 اختر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

 كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد.

 عرض نتائج الطلاب بالرقم الجلوس. 

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 

 

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تقوم بها المدارس كل على حدة مع اختلاف شكل امتحانات الإعدادية من محافظة لأخرى. 

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي من الرابط السابق.

وتوفر مديريات التربية والتعليم نتيجة الاعدادية 2024 عبر بوابتها الإلكترنية كما يتم توفيرها في جميع المدارس بالمجان وتواصل المديريات والإدارات التعليمية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال إجازة نصف العام على أن يتم إعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات. 

وجاء توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة 3 اعدادي مادة اللغة العربية: 40 درجة، مادة الرياضيات: 30 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة، مادة العلوم: 20 درجة، ويكون مجموع المواد 140.

قد يهمك أيضا:

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024 برقم الجلوس

txt

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024.. ورابط الاستعلام

بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة 3 اعدادي نتيجة الإعدادية

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الأهلى يستعير "أبوجبل" من البنك الأهلى لمدة 6 أشهر

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

زيادة جديدة.. أسعار طن الحديد اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة