الخط الساخن للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الخط الساخن للنتيجة من أكثر الكلمات البحثية على مختلف محركات البحث وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي للاطمئنان على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي الذين انهوا امتحاناتهم بكل المحافظات من الخميس 25 يناير 2024.

ننشر في التقرير التالي رقم الخط الساخن للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الذي وفرته المحافظات للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها وظهورها.

الخط الساخن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وفرت محافظة القاهرة أرقام تليفونية يمكن الاتصال عليه للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمتوقع أن يتم اليوم ثم ظهورها للطلاب

وهي الارقام التالية 09000100 من الخط الارضي

5757 من المحمول

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الاساسي التابعة للمحافظة من هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg

كتابة الرقم القومي لطالب الصف الثالث الاعدادي

اختيار المرحلة والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي

الضغط على ايقونة اظهر النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

خرجت نتيجة الشهادة الاعدادية للنور منذ أمس بالفعل بعد أن اعتمادها محافظ الجيزة وتم إعلان نسبة النجاح التي بلغت 80.87%؛ بإجمالي عدد طلاب 200 ألف و85 طالبًا موزعين 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

تخصص المحافظة رقم الخط الساخن للاستعلام عن النتيجة وهي

من المحمول 5960

من التليفون الارضي 09000160

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هذا الرابط

https://www.gizaedu.net/

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية ثم تسجيل رقم الجلوس في الخانة المطلوبة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

ظهرت نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للترم الاول بمحافظة بورسعيد منذ يومين ويمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي

https://service.portsaid.gov.eg

تسجيل رقم الجلوس في الخانة المطلوبة ثم الضغط على ايقونة entre

ويمكن التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة من خلال الرابط التالي https://service.portsaid.gov.eg

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توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية

مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الاول 140

درجات مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 40 درجة

درجات مادة اللغة الانجليزية للفصل الدراسي الأول 30 درجة

درجات مادة الدراسات للفصل الدراسي الأول 20 درجة

درجات مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول 30 درجة

درجات مادة العلوم للفصل الدراسي الأول 20 درجة