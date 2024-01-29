موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

يبحث الكثيرون عن موعد ظهور نتيجه الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر يناير الحالي 2024 ، ومع اقتراب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موقع بوابة نتائج الثانوية العامة للاستعلام عن نتائج صفوف الثانوى "ثانوية عامة" جميع الصفوف.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى موقع "بوابة نتائج الثانوية العامة" من خلال الضغط على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الخطوة الأولى :

تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم المصرية https://www.natiga-4dk.net/

أو بوابة نتائج الثانوية العامة من خلال الضغط على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية:

تحديد نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

الخطوة الثالثة:

اختيار الفصل الدراسي الأول 2024

الخطوة الرابعة:

كتابة رقم الجلوس والاسم ثلاثى للطالب

الخطوة الخامسة والأخيرة:

الضغط على عرض النتيجة

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجموع الكلى للصف الأول الثانوى بـ 280 درجة، مقسمين على الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل ترم كالتالى:

مادة اللغة العربية من 50 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة

مادة الرياضيات من 40 درجة

مادة الكيمياء من 20 درجة

مادة الفيزياء من 20 درجة

مادة الأحياء من 20 درجة

مادة التاريخ من 20 درجة

مادة الجغرافيا من 20 درجة

مادة الفلسفة من 20 درجة

بوابة التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي

-الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg

-الضغط على “المستوى الدراسي”.

- اختار الصف.

-اختر الفصل الدراسي.

-رقم الطالب القومي

-“عرض النتيجة” وتظهر لك النتيجة كاملة.