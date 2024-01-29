هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على التفاصيل الكاملة الخاصة برابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة، فيقوم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بالسؤال المستمر عن تفاصيل رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة وذلك بالتزامن مع فتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للدخول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي، 2023/2024، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

وتقوم وزرة التربية والتعليم بتوفير كافة التفاصيل الخاصة برابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة وةذلك لعام 2024، فتعتبر استمارة تسجيل امتحانات الثانوية العامة من اكثر الامور التى تتسأل عليها عدد ضخم من المواطنين والطلبة والطالبات لمعرفة كافة التفاصيل الكاملة عن الأستمارة الخاصة بالامتحانات، ووفق لما أقرته وزارة التربية والتعليم، أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، للمدارس التابعين لها، وذلك من خلال الطالب نفسه أو ولي الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، إن من ضمن الأجراءات الخاصة باستمارة تسجيل امتحانات الثانوية العامة، أن يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل الأوراق، استمارة التقدم للامتحانات مطبوعة، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت، وتظل باب التسجيل الإلكتروني، متاح أمام الطلبة والطالبات، لعمل الاستمارة الإلكترونية حتى يوم 22 فبراير المقبل.

وجاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات.

وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

وللراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، أولًا يمكن للطالب الدخول من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام عن الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024