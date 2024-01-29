خصومات كبيرة على كتب الأطفال بمعرض القاهرة الدولى

حرصت دور النشر في معرض الكتاب قاعة الأطفال على عمل العديد من العروض الخاصة على كتب الأطفال.

وقامت ور النشر بتعليق أوراق خاصة بالخصومات العديدة علي الكتب الخاصة بالأطفال ومنها عرض شراء ١٠ قصص بسعر ٥٠ جنيها.

ويحرص البرنامج الثقافي للطفل في الدورة الجديدة من المعرض، على بناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني؛ من خلال أسلوب جاذبٍ؛ ويتناول البرنامج مجموعة من الفعاليات التي ستقدم داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل، منها الأنشطة القولية، والعروض الفنية "مسرح- أراجوز- عرائس- غناء- سيرك" وغيرها، فضلًا عن عدد من البرامج مثل: «لقاء مع رئيس تحرير، وحفلات توقيع للمبدعين الصغار، وتكريم مسيرة أدبية أو فنية للأطفال، وعروض كتب، وحكايات الانتصار، وحكايات سيناوية، ولقاء مع مبدعي المحافظات، ومعارض فنية، وورش فنون تشكيلية، وورش حكي"، يشارك فيها عدد كبير من مبدعي ورسامي وفناني ثقافة الطفل في القاهرة والمحافظات، هذا إلى جانب حكايات حول البيئة، بالإضافة إلى وجود شاشة عرض سينمائية لتقديم فيديوهات لأفلام الكارتون، والأغاني، والمسرحيات، والعرائس، والأفلام التوعوية، وغيرها.

ويتناول برنامج الطفل محور "شخصية المعرض للأطفال الكاتب الكبير يعقوب الشاروني"، حيث يقدم 5 ندوات في القاعة الرئيسية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات، منها: "التاريخ والتراث، ورواية اليافعين، والنقد، عند يعقوب الشاروني"، يشارك فيها نخبة من كتابي أدب الطفل، والمتخصصين.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.