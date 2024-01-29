الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطاط دار الكتاب المقدس يجذب رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تزاحم رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أمام دار الكتاب المقدس، للحصول على نقوشه بالخط العربي.

قال أيمن عطا، خطاط لدى دار الكتاب المقدس، إن الدار تهدي آيات من الإنجيل مكتوبة بالخط العربي لروادها حتى تظل معهم ذكرى، موضحا أن هذه الهدية تُعطى لكل شخص بلا استثناء للمسلم والمسيحي من اختيارهم.

وأضاف عطا، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يقدم هذه الخدمة منذ حوالي خمس سنوات، إذ يختار الآيات التي يحبونها، ويكتبها لهم على لوحات لتعليقها في المنزل وأوضح أن الإقبال هذا العام كبير جدا على الدار، بما يجعل الضغط زائد على الخط.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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