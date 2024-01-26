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مصر

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات
امتحانات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام تزامنًا مع فتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للدخول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي، 2023/2024، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/.

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد  استلام المدارس لاستمارات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات العام الدراسي الجاري 2023/2024، ووفق لما أقرته وزارة التربية والتعليم، أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، للمدارس التابعين لها، وذلك من خلال الطالب نفسه أو ولي الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومي.

ويستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل الأوراق، استمارة التقدم للامتحانات مطبوعة، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

وتظل باب التسجيل الإلكتروني، متاح أمام الطلبة والطالبات، لعمل الاستمارة الإلكترونية حتى يوم 22 فبراير المقبل.

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مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

وجاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات.

وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

وللراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، أولًا يمكن للطالب الدخول من خلال الرابط التالي:https://moe-register.emis.gov.eg/.

ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

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