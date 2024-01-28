الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتابع اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة في المحافظة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

ترأس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة كرؤساء لجان سير امتحان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وتجميع كراسات الإجابة للدور الأول لشهادة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٤، بحضور محمد هاشم مدير ادارة بالإدارة العامة للامتحانات ومحمد لطفي رئيس كنترول، وإبراهيم سميرعضو الإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمد خفاجي شئون الطلبة بدمياط.
 

واوضح عبدالرؤوف ان وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على حصر أعداد المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة، والذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلكترونيا، مشيرا أن الاختيار سيكون مرتبطا بالكفاءة والخبرة والقدرة على حل أي مشكلات في توقيت سريع، وضبط اللجان بأقصى قدر ممكن.


 وأكد  أن الخبرة في إدارة لجان امتحانات الثانوية العامة، سيكون لها الدورالأكبر في تحديد من سيقع عليهم الاختيار، دون أي وساطة أو علاقات، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان هذا العام سيكون عليهم دور كبير في ضبط إيقاع الامتحانات، وفرض الاستقرار الكامل، ومحاربة الغش بكل أشكاله، وهذه كلها معايير ستكون حاكمة أيضا في عملية اختيارهم، إضافة لكفاءتهم وإنجازاتهم العملية السابقة.


 

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