متى ينتهي تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024؟

زادت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل، ووسائل التواصل الاجتماعي عن موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، تزامنًا مع فتح وزارة التربية والتعليم باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الالكترونية، استعدادا لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني عن أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، هو يوم 11 فبراير 2024، على أن يكون يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، هو موعد بدء تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات التقدم لامتحانات 2024 للمدارس التابعين لها.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي، الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم للطلاب ، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

مصروفات استمارة الثانوية العامة 2024

وعن رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات، وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يقوم الطالب بتسليم استمارة التقديم الأصل و3 صور منها، وإيصال رسم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، و4 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء ويدون عليها اسم الطالب، وطابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل المشروعات وصورة بطاقة ولي الأمر يدون على صورة البطاقة رقم تليفون ولي الأمر وصورة بطاقة الطالب يدون على صورة البطاقة رقم تليفون الطالب وشهادة ميلاد حديثة نسخة واحدة للطالب وحافظة بلاستيك لحفظ المستندات السابقة.

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