السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

طلاب
طلاب

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحة الاستمارة عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات، الأحد 14 يناير الجاري، ويستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل، وحددت الوزارة قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة 2024، لتكون 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.


الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024وهي نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، شهادة ميلاد أصلية مع نسخة منها وإيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال، رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات، كما يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها، و يجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

واتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، وهو

 https://moe-register.emis.gov.eg/، 

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الثانوية العامة.. رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

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آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتكلفة تحريرها

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

  الفئات المسموح لها بدخول الامتحان

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2023،2024 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بـ تسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

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