السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تشارك فى فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

 

تشارك جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير  وحتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير الوعي وبناء الإنسان المصري تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

txt

جامعة القاهرة: السلام يحمل فى جوهره تحقيق الإنصاف والعدالة وليس "نبذ العنف"

txt

مجلس جامعة القاهرة يقدم 13 منحة إقامة بالمدن الجامعية لذوي الهمم

وأكد رئيس جامعة القاهرة،أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، وتزيد من فهمهم لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث قامت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، وأطلقت مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، إلى جانب توزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب والإصدارات التوعوية على الطلاب خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة سوف تشارك في المعرض بجناح يضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات الجامعة وعددا من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.

جامعة القاهرة معرض القاهرة الدولى مركز مصر للمعارض الخشت وثيقة الجامعة للثقافة المعرفة الإنسانية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كواليس إلزام ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضات فى قضية تشهير

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران