الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة: السلام يحمل فى جوهره تحقيق الإنصاف والعدالة وليس "نبذ العنف"

الخشت
الخشت

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن السلام يتعدى مفهومه لما هو أبعد من "نبذ العنف"، إذ يعني السلام في جوهره تحقيق الإنصاف والعدالة.

 

جاء ذلك خلال محاضرة تأطيرية للدكتور الخشت، في جناح منتدى أبو ظبي للسلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم /الخميس/، حول "السلام العالمي والدولة الوطنية"  بدعوة من الدكتور عبد الله بين بيه رئيس مجلس الإفتاء الاماراتي ورئيس منتدى السلم العالمي.

 

وأضاف الخشت أن السلام يبدأ بتنقية العقول والنفوس وهي نقطة البداية لحل الخلافات والمشكلات، لافتا إلى أن السلام العالمي لا يعني عدم وجود عنف في العالم ولكن السلام غير المبني على العدل والإنصاف هو سلام هش وسرعان ما يزول.

 

وذكر بأهمية إزالة كل أسباب النزاعات في العالم والوصول إلى عمليات سلام شاملة لإسكات البنادق، مبرزا في هذا السياق أهمية أن تكون هناك القوة التي تحمي السلام، لأن المعتدين لا يتجرأون الا على الضعفاء.

 

ونوه إلى أنه رغم وجود قاعدة فلسفية تقول "لا يمكن أن تتحارب دولتان ديمقراطيتان"، إلا أنه إذا نظرنا للحروب في العالم فإن الدول التي تحمل لواء الديمقراطية وتدّعى ذلك هي التي تقود الحروب والخلافات في سائر أنحاء.

 

مفهوم الدولة في الخطاب الديني القديم يقوم على فكرة الحقيقة المطلقة الكامل

وقال الخشت إن مفهوم الدولة في الخطاب الديني القديم يقوم على فكرة الحقيقة المطلقة الكاملة، موضحا أن الخطاب الديني التقليدي لن يقيم الدولة الوطنية، مشددا في هذا الصدد على أهمية تجديد الخطاب الديني.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة نبذ العنف تحقيق الإنصاف والعدالة تنقية العقول والنفوس

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