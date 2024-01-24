الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس جامعة القاهرة يقدم 13 منحة إقامة بالمدن الجامعية لذوي الهمم

الخشت
الخشت

 وافق مجلس جامعة القاهرة على تقديم 13 منحة لطلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة والمعاقين للإقامة بالمدن الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة، الشهري، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمناسبة عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.

وصدق مجلس الجامعة على قرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بالمشروعات البحثية الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث قامت اللجنة العليا باختيار حوالي 30 مشروعًا بحثيا في إطار مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي أطلقه الدكتور محمد الخشت، والذي أكد أن الباب سوف يستمر مفتوحا لقبول المشروعات الجديدة التي تصب في القضايا القومية وقضايا التقدم.

وأشاد الدكتور محمد الخشت بالأداء المتميز للنواب وعمداء ووكلاء الكليات في انضباط الامتحانات وسرعة التعامل مع مختلف المواقف الناشئة، خلال الفصل الدراسي الأول وفي ظل العدد الكبير للطلاب، موجهًا بضرورة إعلان النتائج قريبًا، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

وناقش المجلس، التطورات الأخيرة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، والموقف المالي للمشروع، ومخرجات الاجتماعات المختلفة الأخيرة التي تم انعقادها بحضور رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة لتذليل العقبات والإسراع بتوصيل الصرف الصحي والكهرباء من خلال إجراء المقابلات مع المسؤولين عن توصيل المرافق، وإرسال الخطابات الرسمية لتلك الجهات، باعتبار أن مشروع الإسكان هو إنجاز كبير لجامعة القاهرة بالنسبة لحجمه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وإغلاقات جائحة كورونا؛ فهو مدينة سكنية ضخمة تضم 425 عمارة بإجمالي 5 آلاف شقة سكنية ويتولى تنفيذها شركة وادي النيل.

مشروع إسكان موظفي جامعة القاهرة

وتم التأكيد على أن الاستشاري العام يقوم الآن باستلام المراحل المنتهية، كما أن شركة الكهرباء تراجع أعمال الشبكات تمهيدًا لبث الكهرباء بالمشروع، وتم التشديد على أنه تم الانتهاء من عمليات البناء وأن المشروع لا يزال تحت التشطيبات في مرحلته الأخيرة، وأن بدء السكن به خلال شهور قليلة وسوف تعلن لجنة الإسكان قريبًا بعد دراسة كاملة وتفصيلية عن شهر السكن في العام الحالي.

ووافق على استحداث جائزة بمسمى "الرواد" لأعضاء هيئة التدريس والمؤسسين بالجامعة ممن لهم دور بارز في التخصصات العلمية والتعليمية والمجتمعية على المستويين المحلي والدولي، بإجمالي 4 جوائز في مجالات العلوم الأساسية، والطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية الهندسة وجامعة بولونيا بإيطاليا، في برنامج التعدين والهندسة الجيولوجية (قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات)، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ومدرسة IFP بفرنسا، كما وافق المجلس، على إنشاء برنامج دبلوم أكاديمي متخصص في "الآثار البحرية والتنقيب عن الآثار المغمورة بالمياه" بكلية الآثار بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء دبلومة مهنية بمسمى "التغيرات المناعية" بقسم بيولوجيا الأورام تخصص دقيق: "فيروسات ومناعة" بالمعهد القومي للأورام اعتبارًا من العام الجامعي 2023/ 2024.

ووافق المجلس، على إنشاء برنامج الدراسات الكورية وثقافتها بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب لمرحلة الليسانس، وذلك بعد إجراء التعديلات المطلوبة التي أقرتها لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء برنامج الدبلوم المهني " دراسات المرأة والتنمية المستدامة " بنظام التعليم المدمج بقسم الاجتماع بكلية الآداب، ووافق المجلس على عدد من المنح الدراسية الجزئية والكلية لعدد 23 دبلومة مهنية بكلية طب قصر العيني. ووافق المجلس أيضًا على دعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بمبلغ 5 ملايين جنيه. 

مجلس جامعة القاهرة الاحتياجات الصحية الخاصة اجتماع مجلس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة

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