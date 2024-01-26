الثانوية العامة.. رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

زادت خلال الساعات الماضية البحث عن رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024، الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة، وذلك بين طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، وذلك تزامنًا مع فتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للدخول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي، 2023/2024، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

- الدخول على رابط تسجيل الإستمارات الإلكترونية الذى اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

- ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

- اضغط على تسجيل الدخول

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد استلام المدارس لاستمارات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات العام الدراسي الجاري 2023/2024، ووفق لما أقرته وزارة التربية والتعليم، أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، للمدارس التابعين لها، وذلك من خلال الطالب نفسه أو ولي الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومي.

ويستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل الأوراق، استمارة التقدم للامتحانات مطبوعة، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

وتظل باب التسجيل الإلكتروني، متاح أمام الطلبة والطالبات، لعمل الاستمارة الإلكترونية حتى يوم 22 فبراير المقبل.

مصاريف استمارة الثانوية العامة

جاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، وهى 210 جنيهات، حيث إنها مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.