الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة.. رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة

زادت خلال الساعات الماضية البحث عن رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024، الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة، وذلك بين طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، وذلك تزامنًا مع فتح باب التسجيل الإلكتروني لدخول الامتحانات.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتكلفة تحريرها

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للدخول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي، 2023/2024، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

- الدخول على رابط تسجيل الإستمارات الإلكترونية الذى اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

- ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

- ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

- اضغط على تسجيل الدخول

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد  استلام المدارس لاستمارات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات العام الدراسي الجاري 2023/2024، ووفق لما أقرته وزارة التربية والتعليم، أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، للمدارس التابعين لها، وذلك من خلال الطالب نفسه أو ولي الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومي.

txt

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل الأوراق، استمارة التقدم للامتحانات مطبوعة، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

وتظل باب التسجيل الإلكتروني، متاح أمام الطلبة والطالبات، لعمل الاستمارة الإلكترونية حتى يوم 22 فبراير المقبل.

مصاريف استمارة الثانوية العامة 

جاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، وهى 210 جنيهات، حيث إنها مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

وزارة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة التعليم الفنى امتحانات العام الدراسي الرسوم الدراسية

مواد متعلقة

الصحة: فحص 6 ملايين طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

فعاليات خاصة لـ"الطفولة والأمومة" على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب

الصحة: تقديم استشارات نفسية مجانية وخدمات توعوية خلال فعاليات معرض الكتاب

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

الصحة: 1.3 مليون مستفيد من مبادرة فحص المقبلين على الزواج

"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين ضمن "حياة كريمة" بالمجان اليوم

الأربعاء.. ورشة عمل لـ"هيئة الدواء" للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة