الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم استشارات نفسية مجانية وخدمات توعوية خلال فعاليات معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شاركت وزارة الصحة والسكان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، التي تحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» وذلك في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة الوزارة في معرض الكتاب هذا العام من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في توعية المواطنين، وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، استعدادا لإطلاق مبادرة رئاسية جديدة في الصحة العامة، ومهنية بالصحة النفسية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات.

علاج الإدمان

وأضاف «عبدالغفار» أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واصلت تقديم خدماتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للعام العاشر على التوالي، حيث قدمت خدمات الاستشارات النفسية  المجانية، إلى جانب الرد على استفسارات الزوار عن المرض النفسى بجميع تخصصاته (للأطفال، المرهقين، البالغين، كبارالسن المسنين، علاج الإدمان، مكافحة التدخين).

وأوضح «عبدالغفار» أن جناحي الأمانة العامة للصحة النفسية، استقبلا في اليوم الأول 172 زائرا من رواد المعرض للاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الأمانة وطلبات تلقي الإستشارات النفسية المجانية التي تقدمها الأمانة طوال فترة المعرض.
 

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن فعاليات وزارة الصحة والسكان، في معرض الكتاب هذا العام، تضمنت إطلاق حملة «نفسيتنا دنيتنا» التي تستهدف التوعية بأهمية الصحة النفسية لمختلف الأعمار، للحد من الظواهر النفسية السلبية، بالإضافة إلى ملء استبيانات تهدف إلى معرفة انطباعات الزوار عن الصحة النفسية والمرض النفسي كجزء من دور المجلس القومي للصحة النفسية في تغيير المفاهيم الخاطئة وإزالة الوصمة عن المرض النفسي.

تقديم الاستشارات النفسية المجانية

من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى تواجد طبيب في كل جناح لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين بصاله 1 رقم B45، وصالة 4 رقم B49، والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الصحة النفسية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة، وذلك بهدف التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة في إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، توزيع 600 منشور توعوي يتضمن معلومات عن الخط ساخن، والأطفال المراهقين، وحقوق المريض، وعلاج الإدمان وطرق الوقاية منه، والممارسات الصحية لتقليل الضغوط النفسية، وصحة المرأة، ودليل المستشفيات والتوعية بالإكتشاف المبكر، والعلامات التحذيرية.

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وبدوره، قال الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، إن جناح المجلس داخل صالة 4 رقم 48B قدم التوعية لـ 1835 زائر من رواد المعرض بالإضافة إلى 38 استشارة نفسية خلال اليوم الأول من المعرض.  

وأكد الدكتور حسن محمود، حرص المجلس على توجيه الجمهور للأماكن المرخصة والمعتمدة عن طريق نشر فرق تثقيفية بالمعرض حتى لا يتعرض المريض لاي انتهاك، موضحا أن قانون رعاية حقوق المريض النفسي، نص على تخصيص لجان لمتابعتهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم.

وقال الدكتور حسن محمود، أن مشاركة المجلس بالمعرض ستساهم بشكل كبير في تعريف المواطنين بقنوات التواصل الفعالة للمجلس سواء للإبلاغ عن الشكاوى أو أخذ المشورة من خلال الخط الساخن والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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الصحة نصنع المعرفة استشارات نفسية خدمات توعوية معرض القاهره الدولي للكتاب

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