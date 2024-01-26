الصحة: 1.3 مليون مستفيد من مبادرة فحص المقبلين على الزواج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وقال لـ"الدستور" إن المبادرة أجرت الفحص الطبي لـ1.3 مليون شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، منذ إطلاق المبادرة وحتى الأسبوع الماضي، وذلك بهدف الحرص على مصر خالية من الأمراض الوراثية والمعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيًا لتقليل فرص تعرض الأجيال المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية.

الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وقال عبدالغفار، إن المبادرة تضم حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة"، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية "فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري"، بالإضافة إلى إجراء تحاليل "فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين"، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

التثقيف الصحى

وأفاد عبدالغفار بأن المبادرة تشمل – أيضًا - تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

وأكد ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لتسلم النتائج والحصول على الشهادة الصحية، لافتًا إلى أن الشهادة الصحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode)، وسارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وأشار عبدالغفار إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 319 مركزًا ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام العمل الرسمية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).