الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محاضرات وورش عمل متنوعة ضمن برنامج إعداد قادة الوطن العربي

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

تشهد محافظة الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي، ويقام تحت شعار LEADERS 2030.

ويقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

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معهد إعداد القادة يعلن خطته خلال إجازة نصف العام الجامعي

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معهد إعداد القادة ينظم إعداد قادة الوطن العربي بمحافظة الأقصر


ويأتي هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

هذا وقد ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التى تنمى مهارات  القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وكذلك مناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الإكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية.
كما يتضمن البرنامج ورش عمل ذاتية حول المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالاضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب الجامعات العربية من ٢٠ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك تزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة.

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معهد إعداد القادة يعلن خطته خلال إجازة نصف العام الجامعي

كما اوضح اهتمام وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة بالشباب وتمكينهم كى يكونوا قادة المستقبل، وهذا من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة بالوطن العربي.
لذا فإن إعداد القائد ذو المهارات الفائقة من أهم أولوياتنا الذي نسعى للوصول إليها فى معهد إعداد القادة. 
كما صرح الدكتور همام أن هذا البرنامج الذى يستهدف تأهيل القيادات من الشباب العربى والمصرى يعد النسخة الثالثة له حيث تم تنظيم برنامج إعداد القائد العربي فبراير العام الماضى واستهدف 140 طالب وطالبة من ١٦ دولة عربية بالإضافة إلى الجامعات المصرية وتم تنظيم برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة والذى استهدف 140 طالبا وطالبة من 20 دولة عربية، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والحكومية المصرية.

هذا وتقام فعاليات البرنامج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى ١ فبراير ٢٠٢٤.

 

فعاليات البرنامج والبحث العلمي جامعة الاقصر معهد إعداد القادة اتحاد الجامعات العربية

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