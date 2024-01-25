الخميس 25 يناير 2024
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مصر

عاشور: الاهتمام بتحقيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سعي الوزارة الدائم لنشر مفاهيم ضمان الجودة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان الارتقاء بها، والعمل على تأهيل كافة الجهات التابعة لها للحصول على الاعتماد من الجهات المُختصة.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الجودة الأكاديمية والمؤسسية يعمل على زيادة ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية ومستوى خريجيها وتميز خدماتها التي تساهم بها في دعم المجتمع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الإطار، أعلن د. محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، حصول قسم الميكروبيولوجي بالمعهد على نسبة 100% في اختبارات الكفاءة الدورية المُقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، كمؤشر هام من مُتطلبات الجودة.

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وأشار د. شميس إلى أن القسم قدم أداءًا متميزًا على مدار أيام فترة المشاركة في البرنامج الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات لاختبارات الكفاءة، حيث أظهرت نتائج الدفعة الأخيرة من الاختبارات أن معمل الميكروبيولوجي بالمعهد كان الوحيد الذى حصل على نسبة 100% على مستوى المعامل المشاركة من مختلف المستشفيات الجامعي.

وأشاد د. شميس بفريق عمل القسم وبالجهد الذي قام به لتحقيق هذه النتيجة، مؤكدًا على استمرار العمل بالمعهد لتحقيق معايير الجودة وكفاءة الأداء بجميع الأقسام.

وتأتى مشاركة المعهد ببرنامج الاختبارات بإشراف د. دعاء جمال الدسوقى رئيس قسم الميكروبيولوجى بالمعهد، ود. منار خالد المنسق العام للبرنامج.

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود الوزارة في بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب في مواجهة الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أولت في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب على كافة المستويات، وبخاصة على المستوى الثقافي والفكري تجاه الأفكار غير السوية، والقضايا المعاصرة والراهنة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والانتماء الوطني لدى الطلاب في الجامعات والمعاهد، والعمل على تكوين شخصياتهم السوية المستقلة، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها.

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