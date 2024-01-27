مميزات كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

ازداد معدل البحث عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة التي تطرحه وزارة التضامن الاجتماعي للاشخاص ذوي الحتياجات الخاصة، حيث اعلنت لوزارة التضامن الاجتماعى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها:

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

من أبرز مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من كافة محافظات الجمهورية إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

الشروط المطلوبة لمنح بطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن الشروط المطلوبة لمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة

ضمور العضلات البسيط

تيبس المفاصل وإصابات وتشوهات العمود الفقري

بتر الأصابع

الشلل الدماغي البسيط وخلل بالأعصاب الطرفية

الإصابة بأمراض الدم

الإعاقة البصرية والإعاقات السمعية

كيفية الحصول على خدمات بطاقة 2024 المتكاملة

تتلخص خطوات الحصول على خدمات بطاقة 2024 المتكاملة الصادرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي فيما يلي:-

أولًا: تقديم طلب للحصول على بيان طبي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: توجه إلى أقرب مكتب تأهيل في الموعد المحدد، واحضر الوثائق المطلوبة وهي:

- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- الرقم القومي أو بطاقة الهوية الوطنية.

- تقرير طبي معتمد من مسؤول حكومي أو خاص.

ثانيًا: إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة القضائية.

ثالثًا: استلام بطاقة الخدمات المتكاملة في حال تأكيد الأهلية.

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