الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

 

يبحث الكثيرون عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، حيث يقدم الكارت منحة من وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما يتعلق بجميع الخدمات ، ويوفر الكارت خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ويرصد الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

 

خصصت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

 

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg

- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

 

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية..

 

موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

 

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا https://www.smcegy.com.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

 

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها:

 

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

 

لحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

 

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

 

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

 

الحصول على الخدمات الترفيهية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الترفيهية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير فرص المشاركة في الرحلات الترفيهية، وتوفير فرص مشاهدة المباريات الرياضية، وتوفير فرص حضور الحفلات الموسيقية.

 

 

 

 

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

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