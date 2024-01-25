رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، خلال الساعات القليلة الماضية ارتفعت معدلات الاستعلام من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقة بمختلف أنحاء مصر، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

فى السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد ارتفاع عمليات البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت العالمية والمواقع المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ثريد وفيسبوك، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للعام الحالي، فى سبيل العديد من الخدمات المميزة لأصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارت التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، بهدف تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين من كارت الخدمات تتضمن الحصول على سيارة أوروبية حديثة مجهزة طبيا معفاة من كافة الرسوم والجمارك والضرائب والنواون.

كذلك، تستعرض "الدستور" في هذا التقرير، خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، عبر خطوات سهلة كالآتي:

الدخول على موقع المجالس الطبية من هنآ . ضغط المستعلم على أيقونة أخبارنا. الضغط على زر أيقونة الخدمات المتكاملة. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خل أيقونة ظاهرة على الشاشة. تسجيل الرقم القومي بدقة دون أخطاء.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

فى النهاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، إتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والعديد من الخدمات المتنوعة عبر كارت الخدمات منها التعيين في الوظائف الحكومية ضمن نسبة 5% من العاملين، وأيضا الدمج في مراحل التعليم سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي بالجامعات والمعاهد، والاغفاء من رسوم وقيمة تعريفة المواصلات العامة منها مترو أنفاق القاهرة.

فى الختام، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، وذلك لجميع المستفيدين طبقًا للشروط المحددة والقوانين المنظمة للحصول على الكارت الذى يتيح خدمات مميزة.