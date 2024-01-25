الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات
كارت الخدمات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، خلال الساعات القليلة الماضية ارتفعت معدلات الاستعلام من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقة بمختلف أنحاء مصر، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

فى السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد ارتفاع عمليات البحث والاستعلام عبر شبكة الإنترنت العالمية والمواقع المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي ثريد وفيسبوك، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للعام الحالي، فى سبيل العديد من الخدمات المميزة لأصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارت التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، بهدف تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين من كارت الخدمات تتضمن الحصول على سيارة أوروبية حديثة مجهزة طبيا معفاة من كافة الرسوم والجمارك والضرائب والنواون.

كذلك، تستعرض "الدستور" في هذا التقرير، خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، عبر خطوات سهلة كالآتي: 

  1. الدخول على موقع المجالس الطبية من هنآ.
  2.  ضغط المستعلم على أيقونة أخبارنا.
  3. الضغط على زر أيقونة الخدمات المتكاملة.
  4. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خل أيقونة ظاهرة على الشاشة.
  5. تسجيل الرقم القومي بدقة دون أخطاء.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

فى النهاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، إتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والعديد من الخدمات المتنوعة عبر كارت الخدمات منها التعيين في الوظائف الحكومية ضمن نسبة 5% من العاملين، وأيضا الدمج في مراحل التعليم سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي بالجامعات والمعاهد، والاغفاء من رسوم وقيمة تعريفة المواصلات العامة منها مترو أنفاق القاهرة.

txt

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

txt

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

فى الختام، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، وذلك لجميع المستفيدين طبقًا للشروط المحددة والقوانين المنظمة للحصول على الكارت الذى يتيح خدمات مميزة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم

مواد متعلقة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

رابط فعّال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل