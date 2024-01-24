طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، بالاضافة إلى نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، ومميزات هذا الكارت للمعاقين، يرصدها “الدستور” في التقرير التالي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها:

الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اختيار أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة" الموجودة أعلى الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب البطاقة.

اضغط على "استعلام".

الاستعلام عن طريق تطبيق "الخدمات المتكاملة":

تحميل تطبيق "الخدمات المتكاملة" من متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.

إنشاء حساب جديد في التطبيق باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار أيقونة "استعلام عن حالة الطلب".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب البطاقة.

اضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال عدة طرق، منها:

الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط: من هنا.

اضغط على أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة" الموجودة أعلى الصفحة.

سيظهر لك مربع إدخال البيانات، أدخل فيه الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب البطاقة.

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن الحالة الوظيفية للمتقدم (مقبول، مرفوض، قيد المراجعة)، ودرجة الإعاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تتمثل مميزات كارت الخدمات المتكاملة في ما يلي: