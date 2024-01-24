الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، بالاضافة إلى نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، ومميزات هذا الكارت للمعاقين، يرصدها “الدستور” في التقرير التالي 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها:

  • الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اختيار أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة" الموجودة أعلى الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب البطاقة.

اضغط على "استعلام".

  • الاستعلام عن طريق تطبيق "الخدمات المتكاملة":

تحميل تطبيق "الخدمات المتكاملة" من متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.

إنشاء حساب جديد في التطبيق باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار أيقونة "استعلام عن حالة الطلب".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب البطاقة.

اضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والحالات المستحقة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والحالات المستحقة

بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال عدة طرق، منها:

  • الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط: من هنا.

اضغط على أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة" الموجودة أعلى الصفحة.

سيظهر لك مربع إدخال البيانات، أدخل فيه الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب البطاقة.

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن الحالة الوظيفية للمتقدم (مقبول، مرفوض، قيد المراجعة)، ودرجة الإعاقة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تتمثل مميزات كارت الخدمات المتكاملة في ما يلي:

  • الحصول على إعانة مالية شهرية: يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على إعانة مالية شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي، وقيمة هذه الإعانة تختلف حسب درجة الإعاقة.
  • الحصول على تذكرة سفر مجانية أو مخفضة: يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على تذكرة سفر مجانية أو مخفضة على وسائل النقل العام، سواء كانت قطارات أو أتوبيسات أو مترو الأنفاق.
  • الحصول على خدمات طبية وعلاجية مجانية أو مخفضة: يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على خدمات طبية وعلاجية مجانية أو مخفضة في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.
  • الحصول على فرص عمل مناسبة: يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على فرص عمل مناسبة في القطاعين العام والخاص، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج التدريبية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على فرص عمل.
  • الحصول على رعاية اجتماعية ونفسية: يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على رعاية اجتماعية ونفسية من خلال مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
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