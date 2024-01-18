الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات

وفرت الدولة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات بكل سهولة من خلال الإنترنت عن طريق الجهات المختصة بهذا الشأن.

بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات بكل سهولة، وكذلك خطوات الإجراءات التي تتم من أجل الحصول على السيارات المعفاة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 

يخصص موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الموجود هنا .

ثم يتم كتابة الرقم القومي للشخص القائم بالكشف الطبي. 

ثم كتابة كلمة المرور والضغط على كلمة بحث.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومى

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالمجالس الطبية لسيارات المعاقين

إجراءات الحصول على سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة 

يمكن للأشخاص من “ذوي الاحتياجات الخاصة” التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، وذلك طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية ولكن يتم ذلك عقب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

  • ثم يتم حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الذي به يتم باقي خطوات الحصول على السيارات، ويتم تسجيل البيانات التالية البيانات الشخصية  متمثلة في الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون.
  • ثم يتم اختيار نوع الاعاقة  والتي تشمل (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – امراض قلب وغيرها.
  • وفي حالة كان  المعاق قاصر أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل بيانات ولي الامر أو الوصي – الرقم القومي له - وصفته.
  • ثم يقوم بتحديد مكان الكشف الطبي من الآتي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).
  • ثم اختيار تاريخ الكشف الطبي.
  • وأخيرًا اختيار الجمرك الذي يرغب في الحصول على  السيارة منه
  • بعد تسجيل كافة البيانات السابقة المطلوبة يتم طباعة البيان وإحضاره مع المستندات المطلوبة عند إجراء الكشف.
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