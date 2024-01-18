وفرت الدولة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات بكل سهولة من خلال الإنترنت عن طريق الجهات المختصة بهذا الشأن.

بالخطوات الكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات بكل سهولة، وكذلك خطوات الإجراءات التي تتم من أجل الحصول على السيارات المعفاة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

يخصص موقع المجالس الطبية المتخصصة رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الموجود هنا .

ثم يتم كتابة الرقم القومي للشخص القائم بالكشف الطبي.

ثم كتابة كلمة المرور والضغط على كلمة بحث.

إجراءات الحصول على سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للأشخاص من “ذوي الاحتياجات الخاصة” التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، وذلك طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية ولكن يتم ذلك عقب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.