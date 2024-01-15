أسعار سيارات المعاقين 2024 وكيفية الحصول عليها

أسعار سيارات المعاقين 2024 من التساؤلات التي يطرحها المواطنين على محركات الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يستعرضه "الدستور" في التقرير التالي:

شروط الحصول على سيارة للمعاقين

يشترط للحصول على سيارات المعاقين 2024 توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة من وزارة الصحة المصرية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

أن يكون المتقدم قادرًا على قيادة السيارة بمفرده أو بمساعدة شخص آخر.

أسعار سيارات المعاقين

يحدد نوع السيارة وتوقيت الشراء، قيمة أسعار سيارات المعاقين 2024، حيثُ تختلف الأسعار كل عام عن العام السابق له، وتبلغ أسعار سيارات ذوي الهمم من 70 ألف و100 ألف و150 ألف بحسب نوع السيارة التي يحصلون عليها معفاةً من الجمارك والرسوم، وبحسب سعر السيارة وقت الاستحقاق، إذ تعد أسعار السيارات متغيرة ومختلفة من وقت لآخر.

خطوات الحصول على سيارة للمعاقين

تتمثل الإجراءات اللازمة للحصول على سيارة المعاقين 2024 في الآتي:

تقديم طلب إلى إدارة المرور المختصة.

تقديم المستندات المطلوبة، وهي: بطاقة إثبات الإعاقة من وزارة الصحة المصرية، رخصة قيادة سارية المفعول، شهادة طبية من مستشفى حكومي تثبت القدرة على قيادة السيارة.

دفع الرسوم المقررة.

كيف يتم ترخيص سيارة المعاقين؟

يجب على المتقدم لترخيص سيارات المعاقين 2024 بمرافق تقديم المستندات التالية إلى إدارة المرور المختصة:

بطاقة إثبات الإعاقة من وزارة الصحة المصرية.

رخصة قيادة سارية المفعول.

شهادة طبية من مستشفى حكومي تثبت القدرة على قيادة السيارة.

شهادة طبية من مستشفى حكومي تثبت ضرورة وجود مرافق.

ملف فني للسيارة.

بعد تقديم المستندات المطلوبة، يتم فحص السيارة من قبل إدارة المرور المختصة، ثم يتم تركيب تجهيزات السلامة للسيارة، ثم يتم إصدار ترخيص السيارة.

كيف تقدم على سيارة بكارت الخدمات المتكاملة؟

تتمثل خطوات تقديم طلب الحصول على سيارة بكارت الخدمات المتكاملة في الآتي: