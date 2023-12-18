طريقة استخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين معفاة من الجمارك

يحرص كثير من حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة على استخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين معفاة من الجمارك، من خلال إجراء الكشف الطبي لتحديد درجة الإعاقة من خلال المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

شروط استخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين

لا يتوقف استخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين ومعفاة من الجمارك على امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة فقط، وإن كانت إحدى أهم شروط استخراجه.

ووفقا لقانون تنظيم حقوق ذوي الإعاقة، حددا وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط يجب توافرها في المتقدمين لاستخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين ومعفاة من الجمارك منها:-

أن يتوفر شرط القيادة بأمان لصاحب الإعاقة ولغيره.

ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بما لا يُمكن صاحبها من قيادة أي نوع من أنواع السيارات.

ألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار.

يجب ألا تكون هذه الإعاقة طفيفة بحيث لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة.

أن تكون السيارة من النوع الصغير بحيث لا تزيد قوة محركها عن 4 سلندر ولا تزيد سعة المحرك عن 1500 سم3.

أن يقود الشخص طالب استخراج الجواب السيارة بنفسه.

تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يحدد نوع الإصابة ومدى إحتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب والذي يتم بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب.

تقديم بحث اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة.

طريقة استخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين

وتمر مرحلة استخراج جواب استيراد سيارة مجهزة للمعاقين معفاة من الجمارك والضرائب بعدة خطوات، وذلك بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وتبدأ أول خطوة في استخراج الجواب، بحج. موعد للكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

إدخال رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

تعبئة استمارة البيانات والتي تضم الحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة. ورقم التليفون.

حدد نوع الإعاقة وفقا للقانون واللائحة التنفيذية سواء "حركية، أو سمعية، أو بصرية، أو ذهنية، أو نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب.....

بالنسبة للقاصر أو ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب مرضي، يجب تسجيل بيانات ولي الأمر أو الوصي وهي: "الاسم، والرقم القومي، والصفة".

اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

تحديد مكان الجمرك الذي يرغب المتقدم بالحصول على السيارة منه.

طباعة استمارة تسجيل البيانات بعد تعبئتها لإرفاقها مع باقي المستندات المطلوبة.

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