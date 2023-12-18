الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد زيادة التأمينات والمعاشات 2024.. رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

المعاش
المعاش

تصدر رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من أجل الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي قائمة بحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لمرتب المشتركين في التأمينات.

زيادة الحد الأدنى والأقصى للتأمينات

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إنه سيتم تحريك الحد الأدنى للمرتب الذي يشترك في التأمينات بداية من شهر يناير المقبل، وفقا لقانون المعاشات.

وأضاف عوض، في تصريحات تلفزيونية، إن الحد الأدنى للمرتب الذي يشترك في التأمينات الاجتماعية كان 1700 جنيه، والأقصى 10700 جنيه، وسيتم زيادته في يناير 2024 إلى 2000 جنيه كحد أدنى، و12600 جنيه كحد أقصى.

الحد الأدنى الأقصى للمعاشات 

وأوضح مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن كل من يخرج على المعاش بداية من يناير المقبل سيكون الحد الأدنى 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيها.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي 

في السياق ذاته، يسعى كثير من أصحاب المعاشات إلى الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي ومعرفة مدى تطوره والزيادة التي طرأت عليه بعد إضافة المنحة الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي.

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خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومعرفة الزيادة المستحقة

موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش ومعدل الزيادة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • التسجيل على الموقع كمستخدم من خلال الاسم أو الرقم القومي ورمز السري.
  • اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.
  • اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • يمكن لمستحق المعاش استعراض تطور زيادة المعاش.
  • يجب فتح الصفحة ومن ثم النقر على زر “بدء الخدمة”.
  • يجب إدخال بيانات شخصية مثل الرقم القومي للمستخدم واسم الأم الأول.
  • يتوجب النقر على رمز “أنا لست روبوت”.
  • ثم النقر على رمز “إرسال الطلب”.
  • ستظهر بيانات الرقم التأميني.
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